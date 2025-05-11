Универсальный капсульный гардероб на лето — какие вещи стоит выбрать

Девушка в шортах и блузе. Фото: Freepik

Удобство, стиль и комфорт — основное, что должно быть в летнем гардеробе. Если вы ищете идеальную капсулу на лето, обратите внимание на базовые вещи, которые можно комбинировать между собой. Всего из нескольких вещей можно создать разные стильные образы на каждый день.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Базовые вещи для летнего гардероба

Футболки и топы

В перечне летней капсулы-2025 — эта позиция должна быть одной из первых. Выбирайте модели в базовых цветах — черный, белый, бежевый. Также можно взять несколько футболок в ярком цвете, которые будут акцентом образа. Их можно комбинировать с брюками или юбками.

Девушка в футболке. Фото из Instagram

Шорты и юбки

Мастхэв в летнем гардеробе — шорты. Они могут быть из льна или джинсовые. Это зависит от ваших предпочтений. Также не забудьте о юбке. Этим летом в моде будет асимметрия. Не теряют популярности модели из шелка.

Девушка в шортах и топе. Фото из Instagram

Рубашка

Эта базовая вещь также обязательно должна быть в летнем гардеробе. Стоит выбрать рубашки из натуральных тканей. Можно выбрать однотонную белую, голубую или клетчатую рубашку — это вопрос личных предпочтений.

Женщина в рубашке и брюках. Фото из Instagram

Джинсы или брюки

В 2025 году в моду возвращаются джинсы из 70-х и 90-х. Выберите широкие baggi или скейтеры. Для классических образов идеально подойдут светлые брюки свободного кроя.

Девушка в джинсах. Фото из Instagram

Костюм

Это универсальная всесезонная вещь. На лето стоит подобрать легкую ткань и свободный крой. Его можно носить с туфлями или кроссовками, это зависит от того, какой образ вы хотите создать.

Голубой костюм. Фото из Instagram

Базовая капсула на лето поможет создавать стильные образы на каждый день. Подберите вещи, которые будут сочетаться между собой по цветам и текстурам.

Напомним, ранее мы писали о том, как носить платья-рубашки. Они будут популярными этим летом.

Также мы рассказывали о том, какие летние костюмы стоит выбрать в этом сезоне. Эта вещь будет незаменимой в гардеробе.