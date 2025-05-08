Зручні та модні костюми для спекотного літа — як вибрати і з чим носити

Найелегантніші літні костюми, які вас підкорять у 2025 році
Літо 2025 — це справжній рай для тих, хто любить мати стильний вигляд і водночас почуватися вільно. Цьогоріч костюми не тільки для офісу. Їх носять на побачення, прогулянки містом, вечірки й навіть у подорожах. Секрет у правильному виборі тканин, фасону і деталей, які перетворюють звичайний костюм на стильну знахідку.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Які костюми носити цього літа
У центрі уваги натуральні тканини. Якщо хочеться відчути справжню легкість, то без льону, бавовни або віскози не обійтись. Вони охолоджують, красиво струмують по тілу й мають такий вигляд, ніби костюм коштує втричі дорожче, ніж є насправді. Найкращий вигляд такі тканини мають у трохи м’ятому вигляді — це додає образу невимушеності.
Фасони варто обирати максимально зручні: жакети без підкладки, вільні жилети, широкі штани-палаццо, бермуди і навіть костюми зі спідницями-олівцями, які тепер стали значно м’якшими та еластичнішими. А замість класичної сорочки топ або майка. Стильно і не жарко.
Окрім цього, у тренді текстура. Легкий рельєф тканини, помітне плетіння, перфорація або навіть невеликий блиск — усе це робить костюм особливим без зайвих зусиль. А ще в моду входять маленькі цікаві деталі: декоративні ґудзики, асиметричні коміри, оригінальні кишені. Це ті дрібниці, які ловлять погляд.
З чим носити літні костюми
До такого костюма пасує все: шкіряні сандалі, білі кеди, мюлі або босоніжки на низькому ходу. У ролі аксесуарів — плетена торбинка, великі окуляри і прості сережки з дерева або перлів. І не забудьте про капелюх, адже він не лише від сонця, а й для стилю.
Раніше ми писали про те, який костюм цієї весни носить Кендалл Дженнер.
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