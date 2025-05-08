Удобные и модные костюмы для жаркого лета — как выбрать и с чем носить

Девушка в костюме. Фото: Freepik

Лето 2025 — это настоящий рай для тех, кто любит выглядеть стильно и при этом чувствовать себя свободно. В этом году костюмы не только для офиса. Их носят на свидания, прогулки по городу, вечеринки и даже в путешествиях. Секрет в правильном выборе тканей, фасона и деталей, которые превращают обычный костюм в стильную находку.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какие костюмы носить этим летом

В центре внимания натуральные ткани. Если хочется почувствовать настоящую легкость, то без льна, хлопка или вискозы не обойтись. Они охлаждают, красиво струятся по телу и выглядят так, будто костюм стоит втрое дороже, чем есть на самом деле. Лучше всего такие ткани выглядят в немного мятом виде — это добавляет образу непринужденности.

Костюм из льна. Фото из Instagram

Фасоны стоит выбирать максимально удобные: жакеты без подкладки, свободные жилеты, широкие брюки-палаццо, бермуды и даже костюмы с юбками-карандашами, которые теперь стали значительно мягче и эластичнее. А вместо классической рубашки топ или майка. Стильно и не жарко.

Кроме этого, в тренде текстура. Легкий рельеф ткани, заметное плетение, перфорация или даже небольшой блеск — все это делает костюм особенным без лишних усилий. А еще в моду входят маленькие интересные детали: декоративные пуговицы, асимметричные воротники, оригинальные карманы. Это те мелочи, которые ловят взгляд.

Белый костюм. Фото из Instagram

С чем носить летние костюмы

К такому костюму подходит все: кожаные сандалии, белые кеды, мюли или босоножки на низком ходу. В качестве аксессуаров — плетеная сумка, крупные очки и простые серьги из дерева или жемчуга. И не забудьте о шляпе, ведь она не только от солнца, но и для стиля.

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