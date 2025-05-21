Стильні та універсальні речі на літо 2025 — освіжать будь-який образ

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Повний літній гардероб, де є і зручність, і стиль — звучить класно, але завжди хочеться чогось новенького. Навіть якщо у вас уже є хороша база, кілька модних речей допоможуть освіжити образи та зробити їх дійсно особливими.

В Cosmopolitan розповіли про п’ять речей, які зроблять ваші літні луки неповторними у 2025 році.

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Топ у горошок

Горошок — справжня зірка цього літа. Не лише на сукнях, як раніше, а й на топах. Виберіть модель, яка підходить до всього: з джинсами — легко на кожен день, зі спідницею-олівцем — до офісу, зі струмливою спідницею — на побачення або вечерю. Принт яскравий, а вигляд універсальний.

Топ в горошок. Фото з Instagram

Джинсові бермуди

Бермуди — це не просто шорти. Це тренд, який робить образ стильним, навіть якщо ви просто йдете по каву. У 2025-му найбільший фурор справляють саме джинсові. Їх легко носити з сорочками, кроп-топами, оверсайз футболками. А наймодніші зараз у стилі total denim, коли все з деніму.

Джинсові бермуди. Фото з Instagram

Мереживні шорти

Це варіант для тих, хто хоче додати трохи романтики. Вони ніжні, легкі, але не банальні. Щоб не було "солодко до нудоти", комбінуйте їх із грубими чи строгими речами: об’ємна сорочка, строгий жакет, кеди або масивні босоніжки — усе це додасть контрасту. Ефект вийде дуже стильний.

Мереживні шорти. Фото з Instagram

Спідниця з об’ємним подолом

Це як з казки. Такі спідниці повертають у дитинство, але з модним ухилом. Вони створюють вау-ефект навіть у найпростішому поєднанні. Ідеальний варіант додати щось стримане зверху: приталений топ, майку або навіть футболку з принтом. А якщо надворі свіжо, то накиньте косуху.

Спідниця з об’ємним подолом. Фото з Instagram

Піжамні штани

Можливо, ви вже бачили їх минулого літа і дарма не купили. У 2025-му вони знову всюди: в офісах, кафе, на вулицях. Найкраще поєднувати їх із сорочкою або жакетом, щоб мати зібраний вигляд.

Піжамні штани. Фото з Instagram

А для прогулянок оберіть легкий топ, сумка через плече й зручні сандалі. Зручно, стильно, сучасно.

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