Стильні та універсальні речі на літо 2025 — освіжать будь-який образ

Універсальні речі літа-2025, які легко впишуться в базу
Повний літній гардероб, де є і зручність, і стиль — звучить класно, але завжди хочеться чогось новенького. Навіть якщо у вас уже є хороша база, кілька модних речей допоможуть освіжити образи та зробити їх дійсно особливими.
В Cosmopolitan розповіли про п’ять речей, які зроблять ваші літні луки неповторними у 2025 році.
Базові літні речі на кожен день
Топ у горошок
Горошок — справжня зірка цього літа. Не лише на сукнях, як раніше, а й на топах. Виберіть модель, яка підходить до всього: з джинсами — легко на кожен день, зі спідницею-олівцем — до офісу, зі струмливою спідницею — на побачення або вечерю. Принт яскравий, а вигляд універсальний.
Джинсові бермуди
Бермуди — це не просто шорти. Це тренд, який робить образ стильним, навіть якщо ви просто йдете по каву. У 2025-му найбільший фурор справляють саме джинсові. Їх легко носити з сорочками, кроп-топами, оверсайз футболками. А наймодніші зараз у стилі total denim, коли все з деніму.
Мереживні шорти
Це варіант для тих, хто хоче додати трохи романтики. Вони ніжні, легкі, але не банальні. Щоб не було "солодко до нудоти", комбінуйте їх із грубими чи строгими речами: об’ємна сорочка, строгий жакет, кеди або масивні босоніжки — усе це додасть контрасту. Ефект вийде дуже стильний.
Спідниця з об’ємним подолом
Це як з казки. Такі спідниці повертають у дитинство, але з модним ухилом. Вони створюють вау-ефект навіть у найпростішому поєднанні. Ідеальний варіант додати щось стримане зверху: приталений топ, майку або навіть футболку з принтом. А якщо надворі свіжо, то накиньте косуху.
Піжамні штани
Можливо, ви вже бачили їх минулого літа і дарма не купили. У 2025-му вони знову всюди: в офісах, кафе, на вулицях. Найкраще поєднувати їх із сорочкою або жакетом, щоб мати зібраний вигляд.
А для прогулянок оберіть легкий топ, сумка через плече й зручні сандалі. Зручно, стильно, сучасно.
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