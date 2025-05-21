Актуальний образ літа 2025 у стилі 2000-х — його варто повторити

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Уявіть собі: надворі літо 2004-го. У кіно йде "Шрек 2", ніхто ще до пуття не знає, що таке Instagram, а Фейсбук лише для студентів Гарварду. На вулицях Лондона спекотно, і Сієнна Міллер — головна модна ікона того часу — виходить з дому у своєму фірмовому образі: біла майка, джинсова мініспідниця з рваним краєм, ковбойські чоботи й червона сумка через плече.

Про це пише Vogue.

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У цьому образі Міллер проходить повз папараці, підіймає середній палець і зникає у чорному таксі. І все — момент стає історією.

Чому саме цей образ став класикою

Тоді ще ніхто не здогадувався, що цей простий і зухвалий лук стане класикою. Сієнна просто одягнула те, що їй хотілося, але влучила в десятку. Її стиль був чесний, без пафосу. І це якраз і зробило образ культовим — усе зійшлося ідеально: трохи недбалості, трохи провокації, мінімум зусиль, максимум ефекту.

Найкрутіше в цьому всьому те, що повторити цей образ зовсім не складно. Не треба витрачати тисячі. Джинсову міні можна знайти у секонді чи вінтажному магазині. Ковбойські чоботи теж не проблема, особливо зараз, коли "дикий захід" знову в моді. А культову сумку Balenciaga можна замінити чимось схожим — головне, щоб була м’яка форма і характер.

Сієнна Міллер. Фото: Vogue

Сьогодні цей лук знову повертається. І не тільки завдяки ностальгії за 2000-ми. Бейонсе, яка перетворила свою нову еру на Cowboy Carter, та Белла Гадід з її horse-girl вайбом зробили ковбойський стиль мейнстрімом. Чоботи з західним настроєм з’являються на подіумах Prada, Gucci, Louis Vuitton. Ідеї з ранчо перекочували в міські вулиці.

Образ Сієнни — це не просто одяг. Це свобода й стиль без зайвих зусиль. Саме тому він не старіє і не зникає. Його ще не раз повторять у нових інтерпретаціях, з новими акцентами. Але суть залишиться тією ж: трохи бунту, трохи чарівності і абсолютна впевненість у собі.

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