Актуальный образ лета 2025 в стиле 2000-х — его стоит повторить

Стильная девушка. Фото: Freepik

Представьте себе: на дворе лето 2004-го. В кино идет "Шрек 2", никто еще толком не знает, что такое Instagram, а Фейсбук только для студентов Гарварда. На улицах Лондона жарко, и Сиенна Миллер — главная модная икона того времени — выходит из дома в своем фирменном образе: белая майка, джинсовая мини-юбка со рваным краем, ковбойские сапоги и красная сумка через плечо.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

В этом образе Миллер проходит мимо папарацци, поднимает средний палец и исчезает в черном такси. И все — момент становится историей.

Почему именно этот образ стал классикой

Тогда еще никто не догадывался, что этот простой и дерзкий лук станет классикой. Сиенна просто надела то, что ей хотелось, но попала в десятку. Ее стиль был честный, без пафоса. И это как раз и сделало образ культовым — все сошлось идеально: немного небрежности, немного провокации, минимум усилий, максимум эффекта.

Самое крутое в этом всем то, что повторить этот образ совсем не сложно. Не надо тратить тысячи. Джинсовую мини можно найти в секонде или винтажном магазине. Ковбойские сапоги тоже не проблема, особенно сейчас, когда "дикий запад" снова в моде. А культовую сумку Balenciaga можно заменить чем-то похожим — главное, чтобы была мягкая форма и характер.

Сиенна Миллер. Фото: Vogue

Сегодня этот лук снова возвращается. И не только благодаря ностальгии по 2000-м. Бейонсе, которая превратила свою новую эру в Cowboy Carter, и Белла Хадид с ее horse-girl вайбом сделали ковбойский стиль мейнстримом. Сапоги с западным настроением появляются на подиумах Prada, Gucci, Louis Vuitton. Идеи с ранчо перекочевали в городские улицы.

Образ Сиенны — это не просто одежда. Это свобода и стиль без лишних усилий. Именно поэтому он не стареет и не исчезает. Его еще не раз повторят в новых интерпретациях, с новыми акцентами. Но суть останется той же: немного бунта, немного обаяния и абсолютная уверенность в себе.

Ранее мы писали о смелом образе Энн Хэтэуэй, в котором она выглядела роскошно.

Также мы сообщали о любимых брюках Хейли Бибер.