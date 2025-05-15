Що миттєво псує зовнішній вигляд — підказки від Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Навіть якщо у вас одяг від найвідоміших брендів, одна невдала деталь може все зіпсувати. Мати стильний вигляд — це не про ціну речей, а про вміння поєднувати їх і не переборщити.

Андре Тан, український дизайнер, пояснив, що саме може зруйнувати ваш образ і зробити його дешевим.

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Дешева біжутерія

Потерті сережки, облізле покриття або "золото" з аптеки — все це відразу кидається в очі. Якщо не хочете витрачати багато, то краще обрати щось просте, але акуратне: срібло, перли, або навіть звичайні кільця, які не блищать, як ялинкова іграшка.

Оверсайз

Об'ємні речі — класна ідея, але лише тоді, коли є баланс. Якщо зверху широкий жакет чи худі, то низ має бути стриманим. І навпаки. Інакше ви просто "губитесь" у цьому всьому.

Светр в стилі оверсайз. Фото: Freepik

Забагато трендів одразу

Уявіть: карго, масивні кросівки, бомбер, бейсболка і ще ланцюг — і все це на одній людині. Важко дивитися, бо очі не знають, за що вчепитися. Стиліст радить обирати до трьох акцентів, а решта нейтральне тло.

Погані тканини

Блискучий поліестер, який липне до тіла, або штучна шкіра, яка вже почала тріскатись, — не найкращий вибір. Шукайте щільні, приємні матеріали: бавовну, денім, костюмну тканину. Це завжди буде мати дорожчий вигляд.

Дівчина роздивляється тканину в сорочці. Фото: Freepik

Зайвий декор

Якщо на сукні й рюші, й блискітки, й пір’я — це вже не стиль, а карнавал. Фокус має бути один: або крій, або колір, або аксесуар. Решта — підсилення, а не конкуренти.

Чистота і доглянутість

Навіть базові речі можуть мати розкішний вигляд, якщо вони пасують по фігурі, чисті, не мнуться і не висять, як мішок. Пам’ятайте: враження про людину складається за три секунди. І одяг у цьому відіграє ключову роль. Не обов'язково мати багато — достатньо мати смак і трохи уваги до деталей.

Раніше ми писали про те, які відтінки в одязі будуть в тренді цього літа за версією Андре Тана.

Також ми повідомляли, які літні образи від Андре Тана варто повторити.