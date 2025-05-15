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Андре Тан назвал ошибки, которые делают образ визуально дешевым

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Дата публикации 15 мая 2025 10:28
Что мгновенно портит внешний вид — подсказки от Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот видео

Даже если у вас одежда от самых известных брендов, одна неудачная деталь может все испортить. Выглядеть стильно — это не о цене вещей, а об умении сочетать их и не переборщить.

Андре Тан, украинский дизайнер, объяснил, что именно может разрушить ваш образ и сделать его дешевым.

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Дешевая бижутерия

Потертые серьги, облезлое покрытие или "золото" из аптеки — все это сразу бросается в глаза. Если не хотите тратить много, то лучше выбрать что-то простое, но аккуратное: серебро, жемчуг или даже обычные кольца, которые не блестят, как елочная игрушка.

Оверсайз

Объемные вещи — классная идея, но только тогда, когда есть баланс. Если сверху широкий жакет или худи, то низ должен быть сдержанным. И наоборот. Иначе вы просто "теряетесь" в этом всем.

Оверсайз одяг не завжди вдала ідея
Свитер в стиле оверсайз. Фото: Freepik

Слишком много трендов сразу

Представьте: карго, массивные кроссовки, бомбер, бейсболка и еще цепь — и все это на одном человеке. Трудно смотреть, потому что глаза не знают, за что уцепиться. Стилист советует выбирать до трех акцентов, а остальное нейтральный фон.

Плохие ткани

Блестящий полиэстер, который липнет к телу, или искусственная кожа, которая уже начала трескаться, — не лучший выбор. Ищите плотные, приятные материалы: хлопок, деним, костюмную ткань. Это всегда будет выглядеть дороже.

Обирайте одяг з якісної тканини
Девушка рассматривает ткань в рубашке. Фото: Freepik

Лишний декор

Если на платье и рюши, и блестки, и перья — это уже не стиль, а карнавал. Фокус должен быть один: либо крой, либо цвет, либо аксессуар. Остальное — усиление, а не конкуренты.

Чистота и ухоженность

Даже базовые вещи могут выглядеть роскошно, если они подходят по фигуре, чистые, не мнутся и не висят, как мешок. Помните: впечатление о человеке складывается за три секунды. И одежда в этом играет ключевую роль. Не обязательно иметь много — достаточно иметь вкус и немного внимания к деталям.

Ранее мы писали о том, какие оттенки в одежде будут в тренде этим летом по версии Андре Тана.

Также мы сообщали, какие летние образы от Андре Тана стоит повторить.

Андре Тан мода стилисты образ стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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