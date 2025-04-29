Рвані штани в образі Енн Гетевей — новий модний тренд

Енн Гетевей. Фото: скриншот відео

У Нью-Йорку нещодавно пройшов закритий показ осінньо-зимової колекції Ralph Lauren сезону 2025/2026. Справжньою сенсацією стала поява Енн Гетевей. Акторка, яка зазвичай обирає вишукану класику — приталені сукні, лаконічні костюми, витончені вечірні образи — цього разу вирішила всіх здивувати.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Вона з’явилася у рваних блискучих штанах, які буквально сяяли при кожному русі. Рвані краї на штанинах додавали образу зухвалості, а дрібні паєтки виблискували у променях світла, створюючи ефект мерехтливого зоряного пилу.

Енн Гетевей. Фото з Instagram

Щоб не перевантажувати образ, Енн обрала просту білу майку без зайвих деталей і довгий бежевий тренч прямого крою, який легко розвівався при ходьбі. На ногах мінімалістичні босоніжки з тонкими ремінцями на високих шпильках, які тільки підкреслили її витонченість. Волосся акторки було недбало укладене у легкі хвилі, макіяж — природний з акцентом на сяючу шкіру і ледь підкреслені очі.

Її образ став справжнім натхненням для багатьох модниць: він показав, що навіть такі зухвалі речі, як рвані джинси, можна зробити вишуканими, якщо правильно обіграти деталі.

Попри те, що показ був закритим і запрошення отримали лише обрані, у залі можна було побачити чимало знаменитостей. Поруч з Енн у першому ряду сиділи Мішель Вільямс і Наомі Воттс, обидві — у стриманих, але дуже елегантних образах. Мішель обрала пастельний костюм з м’якої тканини, а Наомі — класичну чорну сукню з відкритими плечима.

Захід ще раз підтвердив: Ralph Lauren залишається вірним собі, поєднуючи класику і сучасність, а зірки першої величини не бояться інколи виходити за рамки звичного стилю і саме в цьому вся їхня магія.

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