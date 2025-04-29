Рваные брюки в образе Энн Хэтэуэй — новый модный тренд

Энн Хэтэуэй. Фото: скриншот видео

В Нью-Йорке недавно прошел закрытый показ осенне-зимней коллекции Ralph Lauren сезона 2025/2026. Настоящей сенсацией стало появление Энн Хэтэуэй. Актриса, которая обычно выбирает изысканную классику — приталенные платья, лаконичные костюмы, изящные вечерние образы, но на этот раз решила всех удивить.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Новый образ Энн Хэтэуэй со рваными штанами

Она появилась в рваных блестящих брюках, которые буквально сияли при каждом движении. Рваные края на штанинах добавляли образу дерзости, а мелкие пайетки сверкали в лучах света, создавая эффект мерцающей звездной пыли.

Энн Хэтэуэй. Фото из Instagram

Чтобы не перегружать образ, Энн выбрала простую белую майку без лишних деталей и длинный бежевый тренч прямого кроя, который легко развевался при ходьбе. На ногах минималистичные босоножки с тонкими ремешками на высоких шпильках, которые только подчеркнули ее изящество. Волосы актрисы были небрежно уложены в легкие волны, макияж — естественный с акцентом на сияющую кожу и едва подчеркнутые глаза.

Ее образ стал настоящим вдохновением для многих модниц: он показал, что даже такие дерзкие вещи, как рваные джинсы, можно сделать изысканными, если правильно обыграть детали.

Несмотря на то, что показ был закрытым и приглашения получили только избранные, в зале можно было увидеть немало знаменитостей. Рядом с Энн в первом ряду сидели Мишель Уильямс и Наоми Уоттс, обе в сдержанных, но очень элегантных образах. Мишель выбрала пастельный костюм из мягкой ткани, а Наоми — классическое черное платье с открытыми плечами.

Мероприятие еще раз подтвердило: Ralph Lauren остается верным себе, сочетая классику и современность, а звезды первой величины не боятся иногда выходить за рамки привычного стиля и именно в этом вся их магия.

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