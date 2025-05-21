Стильные и универсальные вещи на лето 2025 — освежат любой образ

Красивая девушка. Фото: Freepik

Полный летний гардероб, где есть и удобство, и стиль — звучит классно, но всегда хочется чего-то новенького. Даже если у вас уже есть хорошая база, несколько модных вещей помогут освежить образы и сделать их действительно особенными.

В Cosmopolitan рассказали о пяти вещах, которые сделают ваши летние луки неповторимыми в 2025 году.

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Топ в горошек

Горошек — настоящая звезда этого лета. Не только на платьях, как раньше, но и на топах. Выберите модель, которая подходит ко всему: с джинсами — легко на каждый день, с юбкой-карандашом — в офис, со струящейся юбкой — на свидание или ужин. Принт яркий, а вид универсальный.

Топ в горошек. Фото из Instagram

Джинсовые бермуды

Бермуды — это не просто шорты. Это тренд, который делает образ стильным, даже если вы просто идете за кофе. В 2025-м самый большой фурор производят именно джинсовые. Их легко носить с рубашками, кроп-топами, оверсайз футболками. А самые модные сейчас в стиле total denim, когда все из денима.

Джинсовые бермуды. Фото из Instagram

Кружевные шорты

Это вариант для тех, кто хочет добавить немного романтики. Они нежные, легкие, но не банальные. Чтобы не было "сладко до тошноты", комбинируйте их с грубыми или строгими вещами: объемная рубашка, строгий жакет, кеды или массивные босоножки — все это добавит контраста. Эффект получится очень стильный.

Кружевные шорты. Фото из Instagram

Юбка с объемным подолом

Это как из сказки. Такие юбки возвращают в детство, но с модным уклоном. Они создают вау-эффект даже в самом простом сочетании. Идеальный вариант добавить что-то сдержанное сверху: приталенный топ, майку или даже футболку с принтом. А если на улице свежо, то накиньте косуху.

Юбка с объемным подолом. Фото из Instagram

Пижамные брюки

Возможно, вы уже видели их прошлым летом и зря не купили. В 2025-м они снова повсюду: в офисах, кафе, на улицах. Лучше всего сочетать их с рубашкой или жакетом, чтобы выглядеть собранно.

Пижамные брюки. Фото из Instagram

А для прогулок выберите легкий топ, сумка через плечо и удобные сандалии. Удобно, стильно, современно.

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