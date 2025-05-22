Джинсовые бермуды в тренде — как не испортить образ с ними

Джинсовые шорты. Фото: Freepik

Еще не так давно джинсовые шорты-бермуды воспринимались, как что-то для пикника или похода в магазин — удобно, просто, без лишних усилий. Но весной и летом 2025 они превращаются в настоящую звезду гардероба. Модницы больше не ограничиваются только кэжуал-луками — теперь эти шорты легко представить и на вечеринке, и даже на светском мероприятии. Секрет? Все решает верх — именно он превращает шорты в нечто большее, чем просто удобную вещь.

Об этом пишет Vogue.

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Классика с рубашкой

Голубые или белые джинсовые бермуды и простая рубашка — такая комбинация выглядит стильно всегда. Если хочется выглядеть немного дерзко, то наденьте ботильоны. А если на душе романтика — выбирайте босоножки на каблуке.

Брюки и рубашка. Фото: Vogue

Блейзер и шорты

Оверсайз-блейзер и бермуды — идеальная пара. Можно выбрать модель с высокой талией или необработанным краем, что выглядит суперсвежо. Добавьте туфли с острым носом, и вот вам современный городской лук.

Блейзер и шорты. Фото: Vogue

Для тех, кто любит блестеть

Есть настроение для экспериментов? Присмотритесь к блестящим джинсовым шортам. Если скомбинировать их с поло, ярким ремешком и босоножками в стиле 2000-х — получите образ, как в сериале про Кэрри Брэдшоу, только с нотками 2025 года.

Шорты и поло. Фото: Vogue

Принты, объем и немного безумства

Широкие бермуды отлично уравновешивают фигуру, особенно если дополнить их легкой прозрачной блузой с хищным принтом.

Шорты и блузка с принтом. Фото: Vogue

Добавьте более грубую куртку, мокасины с носками и массивные очки и вот он, образ с настроением.

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