Наймодніші прикраси літа 2025 року — добірка з 5 хітів

Сережки. Фото: Freepik

Якщо хочеться оновити образ, але без глобальних витрат — прикраси завжди рятують. Цього літа вони особливо важливі: саме з їхньою допомогою можна додати яскравого настрою навіть до найпростішої білої футболки чи лляної сукні.

В Cosmopolitan розповіли, на які аксесуари варто звернути увагу цього сезону.

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Масивні браслети — краще один великий, ніж п’ять дрібних

Такі ми бачили у зірок Instagram і на модних шоу: широкий браслет на зап’ясті або навіть кілька одразу. Носіть їх прямо поверх одягу — наприклад, сорочки чи костюма. Можна вибирати з глянцевого металу, кераміки або яскравих намистин. Усі варіанти вітаються, головне — не соромитись привертати увагу.

Масивний браслет. Фото з Instagram

Багато перснів

Один великий перстень? Гарно. Але тренд літа — коли всі пальці зайняті. Експериментуйте: міксуйте золото і срібло, обирайте різні форми — від геометрії до "дитячих" квіток. Це має стильний вигляд, коли кожен перстень наче з іншої історії, але всі разом утворюють цілісну композицію.

Персні на руці. Фото з Instagram

Підвіски на довгому ланцюжку

Тонкий довгий ланцюжок з акуратним підвісом — універсальна прикраса, яка підійде всім. Особливо вдалий вигляд має на фоні однотонної майки або сукні. Цей варіант для тих, хто хоче додати образу легкого шарму, але не любить "перевантажувати" лук.

Підвіска на довгому ланцюжку. Фото з Instagram

Бохо-буси

Багатошарові намиста в етностилі — ще один гучний тренд сезону. Вони можуть бути як короткими й об’ємними, так і довгими до талії. Вдалий вигляд мають з лляними сорочками, сарафанами та навіть із купальником. Плюс: ці прикраси моментально створюють настрій відпочинку.

Бохо-буси. Фото з Instagram

Морські сережки — класика літа, яка не набридає

Що може бути літнішим, ніж сережки з мушлями чи перлинами? Вони знову в тренді, і на це є причина.

Морські сережки. Фото з Instagram

Такі аксесуари пасують до будь-якого образу: чи ви на пляжі, чи на міській прогулянці. Обирайте моделі, які нагадують про море — цього літа ми всі трохи русалки.

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