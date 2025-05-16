Найпопулярніша прикраса на сумку — Лабубу в моді

Хустка на сумці. Фото: Freepik

Аксесуари у вигляді іграшок знову в моді, але цієї весни і літа 2025 року вони стали ще милішими. І все завдяки одному персонажу — пухнастому Лабубу. Маленький звір із заячими вушками та кумедною посмішкою стрімко підкорює світ моди, з’являючись на сумках не тільки інфлюенсерів, а й зірок — Ріанни, Дуа Ліпи та Ліси з Blackpink.

Новини.LIVE розповість про це більше.

Реклама

Читайте також:

Ці іграшки буквально захопили світ моди

Лабубу не просто м'яка іграшка. Це герой з казкової серії The Monsters, яку вигадав художник із Гонконгу на ім’я Касінг Лунг. Спершу він з’явився в дитячій книжці, а вже за кілька років його "оживили" у вигляді іграшки. Зробила це компанія Pop Mart. Сьогодні Лабубу давно вже не тільки азійський феномен: його носять у Парижі, Нью-Йорку, Сеулі та, звісно, у TikTok.

Іграшка на сумці. Фото з Instagram

Чим же він так запав у душу людям? Бо його хочеться обіймати. У ньому щось наївне, тепле, з дитинства. Лабубу одразу викликає посмішку. Це своєрідна мила альтернатива стриманим, лаконічним аксесуарам. Такий брелок як ковток повітря серед трендів на тишу і мінімалізм. А ще його можна причепити куди завгодно. Хоч на модний солом’яний кошик, хоч на чорну класичну сумку. І всюди він буде мати доречний вигляд. Бо головне тут настрій. А настрій у Лабубу завжди хороший.

Лабубу. Фото з Instagram

Тож якщо хочеться трохи казки у повсякденному дні — це саме той аксесуар. Без претензій, без зайвих зусиль, просто радість у вигляді пухнастика.

Раніше ми писали про те, який ще аксесуар зараз додають до сумок.

Також ми повідомляли про трендову сумку, що підкорила серця модниць цієї весни.