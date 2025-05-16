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Головна Мода Наймиліша прикраса сезону — модниці обирають Лабубу

Наймиліша прикраса сезону — модниці обирають Лабубу

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Дата публікації: 16 травня 2025 11:16
Найпопулярніша прикраса на сумку — Лабубу в моді
Хустка на сумці. Фото: Freepik

Аксесуари у вигляді іграшок знову в моді, але цієї весни і літа 2025 року вони стали ще милішими. І все завдяки одному персонажу — пухнастому Лабубу. Маленький звір із заячими вушками та кумедною посмішкою стрімко підкорює світ моди, з’являючись на сумках не тільки інфлюенсерів, а й зірок — Ріанни, Дуа Ліпи та Ліси з Blackpink.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Лабубу не просто м'яка іграшка. Це герой з казкової серії The Monsters, яку вигадав художник із Гонконгу на ім’я Касінг Лунг. Спершу він з’явився в дитячій книжці, а вже за кілька років його "оживили" у вигляді іграшки. Зробила це компанія Pop Mart. Сьогодні Лабубу давно вже не тільки азійський феномен: його носять у Парижі, Нью-Йорку, Сеулі та, звісно, у TikTok.

Лабубу зараз носять в усьому світі
Іграшка на сумці. Фото з Instagram

Чим же він так запав у душу людям? Бо його хочеться обіймати. У ньому щось наївне, тепле, з дитинства. Лабубу одразу викликає посмішку. Це своєрідна мила альтернатива стриманим, лаконічним аксесуарам. Такий брелок як ковток повітря серед трендів на тишу і мінімалізм. А ще його можна причепити куди завгодно. Хоч на модний солом’яний кошик, хоч на чорну класичну сумку. І всюди він буде мати доречний вигляд. Бо головне тут настрій. А настрій у Лабубу завжди хороший.

Аксесуар, що дарує гарний настрій
Лабубу. Фото з Instagram

Тож якщо хочеться трохи казки у повсякденному дні — це саме той аксесуар. Без претензій, без зайвих зусиль, просто радість у вигляді пухнастика.

Раніше ми писали про те, який ще аксесуар зараз додають до сумок.

Також ми повідомляли про трендову сумку, що підкорила серця модниць цієї весни.

мода тренди сумки стиль прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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