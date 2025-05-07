Сумка з хусткою — модна деталь, яку всі помітять

Зелена сумка. Фото: Freepik

Якщо хочете зробити свою сумку особливою — просто зав’яжіть на неї хустку. Але не будь-яку, а ту, яка легко стане стильним доповненням до вашого образу: за потреби її можна перекинути на шию чи навіть пов’язати на голову, коли раптом здійметься вітер. Головне, щоб вона пасувала до вашого пальта, тренча чи костюма.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Звідки взялась ідея так прикрашати сумку

Кажуть, перша, хто додумалася так прикрасити сумку, була Джейн Біркін — актриса, яка подарувала світу не лише витончений стиль, а й ідею додавати до аксесуарів трохи душі. Її ім’я сьогодні асоціюється не тільки з легендарною сумкою, а й із модою на підвіски. До речі, вони знову у тренді.

Хустка на сумці. Фото з Instagram

Сучасні модниці називають це кастомізацією — коли додаєш до сумки щось своє, і вона вже не просто річ із магазину, а продовження тебе. Хустка або легкий шарфик — справжній простір для фантазії, тому сміливо комбінуйте. До яскравої хустки цікаву підвіску, і навпаки. Цього сезону точно не треба стримувати себе: чим більше деталей — тим краще.

Сумка з хусткою в образі. Фото з Instagram

Один нюанс: будьте обережними з тканинами. Якщо прикрасити сумку вирішили шовковою хусткою, не кладіть її абиде — особливо на підлогу або мокру лавку в парку. А ще не варто брати білу хустку для щоденного носіння, адже вона може швидко забруднитися. Зате на святковий вихід — чому б і ні?

Погодьтеся, сумка з хусткою — це ніби трохи магії. Вона одразу оживає і починає говорити за вас ще до того, як ви щось скажете.

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