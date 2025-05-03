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Забудьте класику — головна прикраса 2025 року в новому форматі

3 травня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Прикраса, яку всі носять у 2025 — але не так, як раніше
Прикраси на руці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Брошка повернулась і вже не така, як була колись. Забудьте про асоціації з антикварними скриньками чи маминими піджаками. Тепер цей аксесуар — справжній фаворит модних колекцій, який може стати головною фішкою у вашому образі.

Новини.LIVE розповість про те, як стильно носити брошку.

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Як носити брошки у 2025 році

Здавалося б, така дрібниця, а скільки можливостей. Прикріпити на лацкан жакета? Так, але це лише початок. У новому сезоні брошки з’являються на крислатих капелюхах (як у Chanel), комірах пальт (як у Jil Sander), тонких кардиганах (Tory Burch), шифонових сукнях і навіть на блискучих вечірніх вбраннях. Це вже не просто прикраса, а справжній елемент стилю, який розповідає про вас більше, ніж здається.

Брошки додадуть вишуканості будь-якому образу
Брошка. Фото з Instagram

Особливо актуальні зараз масивні брошки з виразною фактурою — з великими квітами, геометричними формами або фантазійними композиціями, які нагадують сучасне мистецтво. Їх носять не для того, щоб скромно блищали, а щоб створювали wow-ефект і одразу притягували погляд.

Цікаво, що брошка добре "грає" і в мінімалістичних образах, і в сміливих поєднаннях. Можна заколоти нею шовкову хустку, виділити лінію талії або навіть зібрати легку сукню в драпіровку. Вона працює як стилістичний інструмент: міняє настрій, додає глибини, робить образ завершеним.

Оригінальна прикраса, що має бути в кожної
Оригінальна брошка. Фото з Instagram

Фокус у тому, що брошка більше не просто доповнення. Один аксесуар здатен змінити все в образі. І якщо здається, що у вашому образі чогось не вистачає — швидше за все, саме її.

Раніше ми писали про те, яку прикрасу до штанів рекомендують стилісти цього сезону.

Також ми повідомляли про ювелірні тренди, котрі добре відомі завдяки знаменитостям.

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