Украшение, которое все носят в 2025 — но не так, как раньше

Забудьте классику — главное украшение 2025 года в новом формате
Брошь вернулась и уже не такая, как была когда-то. Забудьте об ассоциациях с антикварными шкатулками или мамиными пиджаками. Теперь этот аксессуар — настоящий фаворит модных коллекций, который может стать главной фишкой в вашем образе.
Новини.LIVE расскажет о том, как стильно носить брошку.
Как носить броши в 2025 году
Казалось бы, такая мелочь, а сколько возможностей. Прикрепить на лацкан жакета? Да, но это только начало. В новом сезоне броши появляются на широкополых шляпах (как у Chanel), воротниках пальто (как у Jil Sander), тонких кардиганах (Tory Burch), шифоновых платьях и даже на блестящих вечерних нарядах. Это уже не просто украшение, а настоящий элемент стиля, который рассказывает о вас больше, чем кажется.
Особенно актуальны сейчас массивные броши с выразительной фактурой — с крупными цветами, геометрическими формами или фантазийными композициями, которые напоминают современное искусство. Их носят не для того, чтобы скромно блестели, а чтобы создавали wow-эффект и сразу притягивали взгляд.
Интересно, что брошь хорошо "играет" и в минималистичных образах, и в смелых сочетаниях. Можно заколоть ею шелковый платок, выделить линию талии или даже собрать легкое платье в драпировку. Она работает как стилистический инструмент: меняет настроение, добавляет глубины, делает образ завершенным.
Фокус в том, что брошь больше не просто дополнение. Один аксессуар способен изменить все в образе. И если кажется, что в вашем образе чего-то не хватает — скорее всего, именно ее.
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