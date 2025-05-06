Який аксесуар прикрасить навіть найпростіший аутфіт — символ літа-2025

Бант у волоссі. Фото: Freepik

У 2025 році модниці змінюють правила гри: на зміну крабикам для волосся приходять милі та яскраві гумки у вигляді квітів. Це саме ті аксесуари, які наче взяті зі сторінки дитячого малюнка — прості, наївні, з п’ятьма округлими пелюстками, які так і хочеться доторкнутись.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Таку гумку можна побачити всюди — від зачісок на модних показах до звичайних образів у TikTok. Вона буває з вишивкою, блискітками, тканинним принтом або просто ніжна, однотонна. І кожного разу має по-своєму чарівний вигляд. Найголовніше — це не просто краса, а легкість: зробити звичайний хвіст або пучок і одразу мати стильний та романтичний вигляд.

Гумка-квітка. Фото з Instagram

Торік у Копенгагені під час Тижня моди ці квіткові гумки буквально заполонили вулиці: дівчата додавали до них бантики, барети, і навіть поєднували з грубим денімом — мало це свіжий й несподіваний вигляд. Це той момент, коли аксесуар дійсно може змінити весь настрій образу.

Ніжний аксесуар. Фото з Instagram

Ці гумки вже не просто аксесуар, а маленький модний протест проти нудних укладок. І найкраще те, що не треба витрачати багато: їх легко знайти в магазинах або навіть зробити самому. Так, саме зробити, бо в TikTok зараз масово поширюються відео, як шити квітку з тканини. І якщо вірити тим, хто пробував, то це не складніше, ніж зварити каву.

Квіткові гумки — це не про розкіш, а про настрій. Весна і літо 2025 — ідеальний час, щоб додати в зачіску трохи гри, ніжності та фарб.

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