Трендовий аксесуар весни-2025 — стильний головний убір

Дівчина в стильному капелюсі. Фото: Freepik

З одягом ми вже розібралися: носимо прозорі речі, обираємо нестандартне взуття й не боїмося анімалістичних принтів. Та є одна річ у гардеробі, яка досі трохи лякає — це головні убори. І мова не про звичні біні, що гріють і пасують до всього. Справжній модний виклик — це стильні, незвичні, трохи театральні капелюшки. І саме вони зараз у центрі уваги.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Весна 2025 обіцяє повернути нам головні убори з настроєм ретро, трохи з нальотом драми й великою дозою елегантності. Цього сезону дизайнери згадали про капелюхи з пір’ям, об’ємні панами й кепі, як у стрічках 60-х. Але особлива увага — шапці-таблетці.

Шапка-таблетка. Фото з Instagram

Це не просто капелюх, а справжня прикраса для образу. Вона кругла, акуратна, і має такий вигляд, ніби щойно зійшла з фотоархіву якоїсь великої акторки. Така модель з’явилася в колекції Alaïa і майже одразу заполонила streetstyle-світ. Після Alaïa свої варіації показали The Row, Prada, Chloé — хтось зробив ставку на мінімалізм, хтось додав оксамит, а хтось прикрасив блиском чи нетиповими текстурами.

Розкішний образ. Фото з Instagram

Модниці вже приміряють ці капелюшки з пальтами, костюмами, сукнями й навіть джинсами. Стильні блоги заповнені фото образів, де шапка-таблетка не просто деталь, а справжній центр усього луку. І хоча на перший погляд здається, що це річ не для кожного дня, насправді вона має чарівну властивість — робити будь-який образ особливим.

Яскравий образ. Фото з Instagram

Тож якщо хочеться чогось нового й ефектного цієї весни — варто дати шанс цьому тренду. Можливо, саме він стане фішкою вашого образу. Якщо хочете нагадувати справжню ікону стилю — одягніть шапку-таблетку й просто вийдіть на вулицю.

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