Трендовый аксессуар весны-2025 — стильный головной убор

Девушка в стильной шляпе. Фото: Freepik

С одеждой мы уже разобрались: носим прозрачные вещи, выбираем нестандартную обувь и не боимся анималистических принтов. Но есть одна вещь в гардеробе, которая до сих пор немного пугает — это головные уборы. И речь не о привычных бини, которые греют и подходят ко всему. Настоящий модный вызов — это стильные, необычные, немного театральные шляпки. И именно они сейчас в центре внимания.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Как носить стильный аксессуар этой весной

Весна 2025 обещает вернуть нам головные уборы с настроением ретро, немного с налетом драмы и большой дозой элегантности. В этом сезоне дизайнеры вспомнили о шляпах с перьями, объемных панамах и кепи, как в лентах 60-х. Но особое внимание — шапке-таблетке.

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Шапка-таблетка. Фото из Instagram

Это не просто шляпа, а настоящее украшение для образа. Она круглая, аккуратная, и выглядит так, будто только что сошла из фотоархива какой-то великой актрисы. Такая модель появилась в коллекции Alaïa и почти сразу заполонила streetstyle-мир. После Alaïa свои вариации показали The Row, Prada, Chloé — кто-то сделал ставку на минимализм, кто-то добавил бархат, а кто-то украсил блеском или нетипичными текстурами.

Роскошный образ. Фото из Instagram

Модницы уже примеряют эти шляпки с пальто, костюмами, платьями и даже джинсами. Стильные блоги заполнены фото образов, где шапка-таблетка не просто деталь, а настоящий центр всего лука. И хотя на первый взгляд кажется, что это вещь не для каждого дня, на самом деле она обладает волшебным свойством — делать любой образ особенным.

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Яркий образ. Фото из Instagram

Так что если хочется чего-то нового и эффектного этой весной — стоит дать шанс этому тренду. Возможно, именно он станет фишкой вашего образа. Если хотите напоминать настоящую икону стиля — наденьте шапку-таблетку и просто выйдите на улицу.

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