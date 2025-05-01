Наймодніші прикраси весни-літа 2025 — зроблені зі смоли

Смола в моді — прикраси, що стали хітом весни й літа
Весна-літо 2025 — це не про скромність. Це про колір, експерименти і прикраси, які видно здалеку. Забудьте про мінімалізм, адже цього сезону аксесуари хочуть бути у центрі уваги. Найбільшим хітом стали прикраси зі смоли. І так, саме ті самі яскраві, трохи химерні, ніби зроблені вручну аксесуари, які неможливо не помітити.
Про це пише Vogue.
Чому ці прикраси такі особливі
Щоб не злякати себе новим стилем, можна почати м’яко. Наприклад, з прозорих чокерів у вигляді квітів, як у Alberta Ferretti. Вони не кричать, але точно додають настрою весни. Їх легко поєднати навіть з базовою футболкою або романтичною сукнею — результат завжди буде доречним.
А якщо хочеться більшого, тоді дивіться на кольє, які зараз радять носити у тон до одягу. У Louis Vuitton — це масивні форми, принти з 80-х і квіткова вишивка. У Etro сережки, ніби з морської казки, у формі хвиль і раковин. Ідея одна: прикраса має розповідати історію.
А от браслети цієї весни варті особливої уваги. Одного вже замало. Тренд диктує: два, три, п’ять — головне, щоб вони були яскраві й великі. Alaïa показали варіант з двома масивними браслетами небесного кольору, які ідеально пасують до білого вбрання. Просто, але дуже ефектно.
Смоляні прикраси — це як свіже повітря у світі аксесуарів. Вони асиметричні, з цікавою текстурою, трохи дивакуваті, але саме в цьому їхня чарівність. У них немає претензії на ідеальність — лише бажання виділитися. І саме тому вони головні герої цього сезону.
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