Наймодніші прикраси весни-літа 2025 — зроблені зі смоли

Дівчина з прикрасами. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 — це не про скромність. Це про колір, експерименти і прикраси, які видно здалеку. Забудьте про мінімалізм, адже цього сезону аксесуари хочуть бути у центрі уваги. Найбільшим хітом стали прикраси зі смоли. І так, саме ті самі яскраві, трохи химерні, ніби зроблені вручну аксесуари, які неможливо не помітити.

Про це пише Vogue.

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Чому ці прикраси такі особливі

Щоб не злякати себе новим стилем, можна почати м’яко. Наприклад, з прозорих чокерів у вигляді квітів, як у Alberta Ferretti. Вони не кричать, але точно додають настрою весни. Їх легко поєднати навіть з базовою футболкою або романтичною сукнею — результат завжди буде доречним.

Alberta Ferretti. Фото: Vogue

А якщо хочеться більшого, тоді дивіться на кольє, які зараз радять носити у тон до одягу. У Louis Vuitton — це масивні форми, принти з 80-х і квіткова вишивка. У Etro сережки, ніби з морської казки, у формі хвиль і раковин. Ідея одна: прикраса має розповідати історію.

Etro. Фото: Vogue

А от браслети цієї весни варті особливої уваги. Одного вже замало. Тренд диктує: два, три, п’ять — головне, щоб вони були яскраві й великі. Alaïa показали варіант з двома масивними браслетами небесного кольору, які ідеально пасують до білого вбрання. Просто, але дуже ефектно.

Alaïa. Фото: Vogue

Смоляні прикраси — це як свіже повітря у світі аксесуарів. Вони асиметричні, з цікавою текстурою, трохи дивакуваті, але саме в цьому їхня чарівність. У них немає претензії на ідеальність — лише бажання виділитися. І саме тому вони головні герої цього сезону.

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