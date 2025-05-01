Самые модные украшения весны-лета 2025 — сделанные из смолы

Девушка с украшениями. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 — это не про скромность. Это о цвете, экспериментах и украшениях, которые видны издалека. Забудьте о минимализме, ведь в этом сезоне аксессуары хотят быть в центре внимания. Самым большим хитом стали украшения из смолы. И да, именно те самые яркие, немного причудливые, будто сделанные вручную аксессуары, которые невозможно не заметить.

Об этом пишет Vogue.

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Чтобы не испугать себя новым стилем, можно начать мягко. Например, с прозрачных чокеров в виде цветов, как у Alberta Ferretti. Они не кричат, но точно добавляют настроения весны. Их легко сочетать даже с базовой футболкой или романтичным платьем — результат всегда будет уместным.

Alberta Ferretti. Фото: Vogue

А если хочется большего, тогда смотрите на колье, которые сейчас советуют носить в тон к одежде. У Louis Vuitton — это массивные формы, принты из 80-х и цветочная вышивка. У Etro серьги, будто из морской сказки, в форме волн и раковин. Идея одна: украшение должно рассказывать историю.

Etro. Фото: Vogue

А вот браслеты этой весной достойны особого внимания. Одного уже мало. Тренд диктует: два, три, пять — главное, чтобы они были яркие и крупные. Alaïa показали вариант с двумя массивными браслетами небесного цвета, которые идеально подходят к белым нарядам. Просто, но очень эффектно.

Alaïa. Фото: Vogue

Смоляные украшения — это как свежий воздух в мире аксессуаров. Они асимметричные, с интересной текстурой, немного чудаковатые, но именно в этом их очарование. В них нет претензии на идеальность — лишь желание выделиться. И именно поэтому они главные герои этого сезона.

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