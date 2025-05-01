Самые модные украшения весны-лета 2025 — сделанные из смолы

Смола в моде — украшения, что стали хитом весны и лета
Весна-лето 2025 — это не про скромность. Это о цвете, экспериментах и украшениях, которые видны издалека. Забудьте о минимализме, ведь в этом сезоне аксессуары хотят быть в центре внимания. Самым большим хитом стали украшения из смолы. И да, именно те самые яркие, немного причудливые, будто сделанные вручную аксессуары, которые невозможно не заметить.
Об этом пишет Vogue.
Почему эти украшения такие особенные
Чтобы не испугать себя новым стилем, можно начать мягко. Например, с прозрачных чокеров в виде цветов, как у Alberta Ferretti. Они не кричат, но точно добавляют настроения весны. Их легко сочетать даже с базовой футболкой или романтичным платьем — результат всегда будет уместным.
А если хочется большего, тогда смотрите на колье, которые сейчас советуют носить в тон к одежде. У Louis Vuitton — это массивные формы, принты из 80-х и цветочная вышивка. У Etro серьги, будто из морской сказки, в форме волн и раковин. Идея одна: украшение должно рассказывать историю.
А вот браслеты этой весной достойны особого внимания. Одного уже мало. Тренд диктует: два, три, пять — главное, чтобы они были яркие и крупные. Alaïa показали вариант с двумя массивными браслетами небесного цвета, которые идеально подходят к белым нарядам. Просто, но очень эффектно.
Смоляные украшения — это как свежий воздух в мире аксессуаров. Они асимметричные, с интересной текстурой, немного чудаковатые, но именно в этом их очарование. В них нет претензии на идеальность — лишь желание выделиться. И именно поэтому они главные герои этого сезона.
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