Сумка, яку носять всі модниці цієї весни — хіт сезону

Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

Якщо ви стежите за модними новинами, то точно помітили: кожен сезон приносить із собою новий аксесуар, який всі хочуть мати у своєму гардеробі. Ще зовсім недавно в центрі уваги були сумки з кольорової замші або моделі в пастельних відтінках і вони досі залишаються актуальними. Але цієї весни мода зробила новий акцент.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Яка сумка стала популярною цієї весни

Цього разу тренд не про яскраві кольори чи незвичайні форми. Головну роль відіграє одна деталь, яка може змінити все — пряжка. Саме сумки з пряжками зараз на піку популярності серед fashion-інфлюенсерів. Вони мають стриманий та стильний вигляд, а також додають образу характеру та тієї самої нотки продуманості.

Стильна сумка. Фото з Instagram

Все почалося з Prada. Модель Buckle Handbag стала тією сумкою, яку обговорювали всюди і на подіумах, і за їх межами. Пряжки прикрашали не тільки аксесуари, а й слугували елементом одягу, підкреслюючи талії моделей і додаючи образам структури в стилі 90-х.

До тренду швидко долучилися й інші бренди. Сьогодні сумки з пряжками можна знайти в колекціях Toteme, DeMellier, Bottega Veneta, Manu Atelier. Від строгих лаконічних моделей до м'яких, більш жіночних форм — є варіанти на будь-який смак.

Сумка з пряжкою в тренді. Фото з Instagram

У чому ж секрет такого аксесуара

В простоті та універсальності. Навіть найзвичайніший образ — джинси та біла сорочка — сумка з пряжкою зробить стильнішим. Це та сама деталь, яка вказує на ваш тонкий смак і розуміння модних тенденцій.

Тож якщо ви шукали ідеальний аксесуар на весну, сумка з пряжкою — безпрограшний варіант. Вона допоможе мати сучасний вигляд, але без зайвого пафосу.

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