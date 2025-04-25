Сумки 2025 року, які зараз на піку моди — п’ять трендів сезону

Дівчина із сумкою. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 року — сезон, коли сумки перестали бути просто аксесуаром. Тепер це справжній головний герой образу! Дизайнери вирішили, що цього року сумки мають не просто доповнювати аутфіт, а розповідати про вас: про ваш настрій, характер і навіть життєву філософію. І роблять вони це або через нестандартні форми, або завдяки яскравим кольорам і сміливим деталям.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Плетені сумки

Натуральні текстури знову в моді, і це не просто спогад про літо, це спосіб жити легше, без зайвого пафосу.

Плетена сумка. Фото з Instagram

Біжутерія на сумках

Мініатюрні намистини, кристали, підвіски — все це тепер не лише для вух і шиї. Навіть найпростіша сумка з такими деталями стає витвором мистецтва. Це як додати щіпку блиску у звичайний день.

Стильна сумка. Фото з Instagram

Ланцюги

Забудьте про звичайні ремінці. Тепер масивний металевий ланцюг — головна прикраса сумки. Він може бути ручкою або обвивати її, створюючи настрій.

Масивні ланцюги на сумці. Фото з Instagram

Круглі сумки

Незвичні форми вже давно пробують прорватися в наші гардероби, і цього сезону це вдалося круглим моделям. Вони мають футуристичний вигляд, але насправді дуже зручні. Спробуйте і переконаєтеся.

Кругла сумка. Фото з Instagram

Червоний — нова класика

Так, цього року червоний — це вже не про виклик, а про базу. Від яскравих кармінових шоперів до глибоких бордових клатчів — цей колір став універсальним.

Червона сумка. Фото з Instagram

Тож цього літа сумка — це ваш настрій, історія і свобода говорити світу про себе. Вибирайте, що ближче до душі, і нехай кожен день буде з родзинкою.

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