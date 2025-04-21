Маша Єфросиніна показала стильний аксесуар за 65 тисяч — модний хіт

Маша Єфросиніна. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре довела, що має чудовий смак — кожна деталь в її образі має бездоганний вигляд. Але найбільше цього разу їй вдалось здивувати новим аксесуаром.

Мова про коричневу сумочку від бренду Celine, яка миттєво стала героїнею її останнього посту в Instagram.

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На фото видно: Маша позує впевнено, тримаючи у руках свіжу покупку, ніби натякаючи, що хороші речі приносять не менше радості, ніж гарні новини.

"Це малятко — моє нове кохання", — підписала кадр Єфросиніна, і важко не погодитися: сумка дійсно має розкішний вигляд. Компактна, з лаконічним дизайном, золотистою фурнітурою і фірмовою пряжкою — саме те, що треба для тих, хто цінує мінімалізм з ноткою шику.

Стильна сумка Єфросиніної. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Цікаво, що сумка не з полиці київського магазину. Маша, ймовірно, придбала її через баєра — посередника, який замовляє брендові речі напряму з-за кордону. За таку розкіш довелося викласти щонайменше 1350 євро. В українських реаліях це понад 65 тисяч гривень. А от вартість доставки, супровід і комісія баєра можуть ще додати зверху кілька тисяч.

Втім, для Маші, схоже, справа не у грошах. Вона часто наголошує, що вибирає речі серцем. Тим більше, що ця сумочка не просто тренд, а приклад тих інвестицій, які з роками тільки додають цінності образу. Та й сама Єфросиніна давно перетворилася на живу ілюстрацію того, як поєднувати функціональність, стиль і смак без зайвої показухи.

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