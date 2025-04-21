Маша Ефросинина показала стильный аксессуар за 65 тысяч — модный хит

Маша Ефросинина. Фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз доказала, что имеет отличный вкус — каждая деталь в ее образе выглядит безупречно. Но больше всего в этот раз ей удалось удивить новым аксессуаром.

Речь о коричневой сумочке от бренда Celine, которая мгновенно стала героиней ее последнего поста в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Ефросинина похвасталась новой трендовой сумочкой

На фото видно: Маша позирует уверенно, держа в руках свежую покупку, будто намекая, что хорошие вещи приносят не меньше радости, чем хорошие новости.

"Эта малышка — моя новая любовь", — подписала кадр Ефросинина, и трудно не согласиться: сумка действительно выглядит роскошно. Компактная, с лаконичным дизайном, золотистой фурнитурой и фирменной пряжкой — именно то, что нужно для тех, кто ценит минимализм с ноткой шика.

Стильная сумка Ефросининой, фото: Instagram.com/mashaefrosinina

Интересно, что сумка не с полки киевского магазина. Маша вероятно приобрела ее через байера — посредника, который заказывает брендовые вещи напрямую из-за границы. За такую роскошь пришлось выложить минимум 1350 евро. В украинских реалиях — это более 65 тысяч гривен. А вот стоимость доставки, сопровождение и комиссия байера могут еще добавить сверху несколько тысяч.

Впрочем, для Маши, похоже, дело не в деньгах. Она часто подчеркивает, что выбирает вещи сердцем. Тем более, что эта сумочка не просто тренд, а пример тех инвестиций, которые с годами только добавляют ценности образу. Да и сама Ефросинина давно превратилась в живую иллюстрацию того, как сочетать функциональность, стиль и вкус без лишней показухи.

Ранее мы писали о том, какие модные сумки стоит носить летом.

Также мы сообщали о практичной сумке из 2000-х, которая тоже вернулась в моду.