Топовий аксесуар 2025 року — ідеальна сумка на всі випадки життя

Маленька червона сумка. Фото: Freepik

Сумка з заклепками — це не просто аксесуар, а справжній мастхев 2025 року. Історія цієї тенденції, як і всього модного циклу, почалася давно. Спершу ці металеві елементи обережно з’являлися на ременях чи взутті, натякаючи на рок-н-рольні корені. Але сьогодні така сумка — це вже не просто спогад про нульові, це впевнений заявлений тренд, який вривається в кожен другий модний образ.

Про це пише Vogue.

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Зірки вже давно підхопили цей вайб. Софія Річі Грейндж, наприклад, не розлучається зі своєю сумкою Khaite — саме тією, що поєднує в собі класику та сучасний дух. А Чарлі ХСХ ще більше роздмухала цей тренд, показавши, що заклепки — це круто не тільки для сцени, але й для життя. У таких моделях є щось хижо-розкішне. Вони, наче кажуть: "Я м’яка, але зі сталевим характером".

Алекса Чанг з сумкою Valentino Garavani. Фото: Vogue

Ще одна культова річ — замшева Nellecôte від Valentino Garavani, яка майстерно поєднує натяки на ковбойську естетику й люксовий шик. Тут і м’якість матеріалу, і гострота деталей — повний баланс. Белла Гадід і Алекса Чанг вже обрали її для себе, а їхні образи ніби натякають: "Хочете бути в тренді — беріть приклад".

Сумка з металевими деталями — це як останній штрих у картині. Одягла джинси й білу футболку — додала таку сумку, і вуаля: ваш образ уже не просто зручний, а стильний. Заклепки додають блиску, текстури, ритму. Вони ловлять світло, привертають погляди, але при цьому сама сумка залишається зручною. Вона справді працює на вас: тримає форму, має потрібний розмір, поєднується з усім.

Белла Гадід з сумкою Valentino Garavani. Фото: Vogue

Ось тому цей аксесуар у 2025-му став справжнім героєм гардероба. Він не просто доповнює — він робить образ. І робить це круто.

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