Топовый аксессуар 2025 года — идеальная сумка на все случаи жизни

Маленькая красная сумка. Фото: Freepik

Сумка с заклепками — это не просто аксессуар, а настоящий мастхэв 2025 года. История этой тенденции, как и всего модного цикла, началась давно. Сначала эти металлические элементы осторожно появлялись на ремнях или обуви, намекая на рок-н-ролльные корни. Но сегодня такая сумка — это уже не просто воспоминание о нулевых, это уверенный заявленный тренд, который врывается в каждый второй модный образ.

Об этом пишет Vogue.

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Звезды уже давно подхватили этот вайб. София Ричи Грейндж, например, не расстается со своей сумкой Khaite — именно той, что сочетает в себе классику и современный дух. А Чарли ХСХ еще больше раздула этот тренд, показав, что заклепки — это круто не только для сцены, но и для жизни. В таких моделях есть что-то хищно-роскошное. Они как будто говорят: "Я мягкая, но со стальным характером".

Алекса Чанг с сумкой Valentino Garavani. Фото: Vogue

Еще одна культовая вещь — замшевая Nellecôte от Valentino Garavani, которая мастерски сочетает намеки на ковбойскую эстетику и люксовый шик. Здесь и мягкость материала, и острота деталей — полный баланс. Белла Хадид и Алекса Чанг уже выбрали ее для себя, а их образы как бы намекают: "Хотите быть в тренде — берите пример".

Сумка с металлическими деталями — это как последний штрих в картине. Надела джинсы и белую футболку — добавила такую сумку, и вуаля: ваш образ уже не просто удобный, а стильный. Заклепки добавляют блеска, текстуры, ритма. Они ловят свет, привлекают взгляды, но при этом сама сумка остается удобной. Она действительно работает на вас: держит форму, имеет нужный размер, сочетается со всем.

Белла Хадид с сумкой Valentino Garavani. Фото: Vogue

Вот поэтому этот аксессуар в 2025-м стал настоящим героем гардероба. Он не просто дополняет — он делает образ. И делает это круто.

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