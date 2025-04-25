Сумки 2025 года, которые сейчас на пике моды — пять трендов сезона

Сумки, задавшие тон в 2025 году, — пять главных трендов
Весна-лето 2025 — сезон, когда сумки перестали быть просто аксессуаром. Теперь это настоящий главный герой образа! Дизайнеры решили, что в этом году сумки должны не просто дополнять аутфит, а рассказывать о вас: о вашем настроении, характере и даже жизненной философии. И делают они это либо через нестандартные формы, либо благодаря ярким цветам и смелым деталям.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Если коротко — забудьте о стандарте. Сумки в этом году хотят, чтобы их замечали.
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Плетеные сумки
Натуральные текстуры снова в моде, и это не просто воспоминание о лете, это способ жить легче, без лишнего пафоса.
Бижутерия на сумках
Миниатюрные бусины, кристаллы, подвески — все это теперь не только для ушей и шеи. Даже самая простая сумка с такими деталями становится произведением искусства. Это как добавить щепотку блеска в обычный день.
Цепи
Забудьте об обычных ремешках. Теперь массивная металлическая цепь — главное украшение сумки. Она может быть ручкой или обвивать ее, создавая настроение.
Круглые сумки
Необычные формы уже давно пробуют прорваться в наши гардеробы, и в этом сезоне это удалось круглым моделям. Они выглядят футуристично, но на самом деле очень удобны. Попробуйте и убедитесь в этом.
Красный — новая классика
Да, в этом году красный — это уже не про вызов, а про базу. От ярких карминовых шоперов до глубоких бордовых клатчей — этот цвет стал универсальным.
Так что этим летом сумка — это ваше настроение, история и свобода говорить миру о себе. Выбирайте, что ближе по душе, и пусть каждый день будет с изюминкой.
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