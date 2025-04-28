Сумка, которую носят все модницы этой весной — хит сезона

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Если вы следите за модными новостями, то точно заметили: каждый сезон приносит с собой новый аксессуар, который все хотят иметь в своем гардеробе. Еще совсем недавно в центре внимания были сумки из цветной замши или модели в пастельных оттенках и они до сих пор остаются актуальными. Но этой весной мода сделала новый акцент.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какая сумка стала популярной этой весной

На этот раз тренд не о ярких цветах или необычных формах. Главную роль играет одна деталь, которая может изменить все — пряжка. Именно сумки с пряжками сейчас на пике популярности среди fashion-инфлюенсеров. Они выглядят сдержанно и стильно, а также добавляют образу характера и той самой нотки продуманности.

Стильная сумка с пряжками. Фото из Instagram

Все началось с Prada. Модель Buckle Handbag стала той сумкой, которую обсуждали везде и на подиумах, и за их пределами. Пряжки украшали не только аксессуары, но и служили элементом одежды, подчеркивая талии моделей и добавляя образам структуры в стиле 90-х.

К тренду быстро присоединились и другие бренды. Сегодня сумки с пряжками можно найти в коллекциях Toteme, DeMellier, Bottega Veneta, Manu Atelier. От строгих лаконичных моделей до мягких, более женственных форм — есть варианты на любой вкус.

Сумка с пряжкой в тренде. Фото из Instagram

В чем же секрет такого аксессуара

В простоте и универсальности. Даже самый обычный образ — джинсы и белая рубашка — сумка с пряжкой сделает более стильным. Это та самая деталь, которая указывает на ваш тонкий вкус и понимание модных тенденций.

Так что если вы искали идеальный аксессуар на весну, сумка с пряжкой — беспроигрышный вариант. Она поможет выглядеть современно, но без лишнего пафоса.

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