Какой аксессуар украсит даже самый простой аутфит - символ лета-2025

Бант в волосах. Фото: Freepik

В 2025 году модницы меняют правила игры: на смену крабикам для волос приходят милые и яркие резинки в виде цветов. Это именно те аксессуары, которые как будто взяты со страницы детского рисунка — простые, наивные, с пятью округлыми лепестками, которые так и хочется потрогать.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Такую резинку можно увидеть повсюду — от причесок на модных показах до обычных образов в TikTok. Она бывает с вышивкой, блестками, тканевым принтом или просто нежная, однотонная. И каждый раз выглядит по-своему очаровательно. Самое главное — это не просто красота, а легкость: сделать обычный хвост или пучок и сразу выглядеть стильно и романтично.

Резинка-цветок. Фото из Instagram

В прошлом году в Копенгагене во время Недели моды эти цветочные резинки буквально заполонили улицы: девушки добавляли к ним бантики, бареты, и даже сочетали с грубым денимом — выглядело это свежо и неожиданно. Это тот момент, когда аксессуар действительно может изменить все настроение образа.

Нежный аксессуар. Фото из Instagram

Эти резинки уже не просто аксессуар, а маленький модный протест против скучных укладок. И лучше всего, то, что не надо тратить много: их легко найти в магазинах или даже сделать самому. Да, именно сделать, потому что в TikTok сейчас массово распространяются видео, как шить цветок из ткани. И если верить тем, кто пробовал, то это не сложнее, чем сварить кофе.

Цветочные резинки — это не про роскошь, а про настроение. Весна и лето 2025 — идеальное время, чтобы добавить в прическу немного игры, нежности и красок.

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