Сумка с платком — модная деталь, которую все заметят

Зеленая сумка. Фото: Freepik

Если хотите сделать свою сумку особенной — просто завяжите на нее платок. Но не любой, а тот, который легко станет стильным дополнением к вашему образу: при необходимости его можно перебросить на шею или даже повязать на голову, когда вдруг поднимется ветер. Главное, чтобы он подходил к вашему пальто, тренчу или костюму.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Откуда взялась идея так украшать сумку

Говорят, первая, кто додумалась так украсить сумку, была Джейн Биркин — актриса, которая подарила миру не только утонченный стиль, но и идею добавлять к аксессуарам немного души. Ее имя сегодня ассоциируется не только с легендарной сумкой, но и с модой на подвески. Кстати, они снова в тренде.

Платок на сумке. Фото из Instagram

Современные модницы называют это кастомизацией — когда добавляешь в сумку что-то свое, и она уже не просто вещь из магазина, а продолжение тебя. Платок или легкий шарфик — настоящий простор для фантазии, поэтому смело комбинируйте. К яркому платку интересную подвеску, и наоборот. В этом сезоне точно не надо сдерживать себя: чем больше деталей — тем лучше.

Сумка с платком в образе. Фото из Instagram

Один нюанс: будьте осторожны с тканями. Если украсить сумку решили шелковым платком, не кладите его где попало — особенно на пол или мокрую скамейку в парке. А еще не стоит брать белый платок для ежедневного ношения, ведь он может быстро испачкаться. Зато на праздничный выход — почему бы и нет?

Согласитесь, сумка с платком — это как будто немного магии. Она сразу оживает и начинает говорить за вас еще до того, как вы что-то скажете.

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