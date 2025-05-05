Небанальна сумка з 90-х, яку носять усі цієї весни — завжди доречна

Сумки. Фото: Freepik

У моді є речі, які нібито зникають, але потім повертаються знову. Так трапилося з леопардовими сумками. Колись вони були майже в кожної модниці — у 90-х їх носили з кроптопами й низькими джинсами, у нульових із гламурними куртками й масивними ременями. І ось вони знову на хвилі популярності.

Про це пише Elle.

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Хтось вважає, що тваринні принти надто сміливі. Але насправді, якщо правильно підібрати річ, вона може не виглядати виклично, а просто додати характеру. Леопардова сумка якраз із таких. Вона додає особливий акцент образу, не виглядаючи надто "в лоб". Це як маленький виклик у звичному гардеробі — грайливий, але продуманий.

Найлегше стилізувати її з базовими речами. Уявіть: прості сині джинси, біла сорочка або футболка, класичний тренч або мінімалістична сукня в приглушеному тоні і тут з’являється сумка з леопардовим візерунком. Такий аксесуар ніби оживляє образ, додає динаміки й настрою.

Леопардова сумка в образі. Фото з Instagram

А от для вечора інший підхід. Якщо додати до сумки сукню-комбінацію зі шовку або мережива, масивні сережки, червоні губи й підбори — отримаємо стиль 90-х з ноткою гламуру. У такому вигляді можна піти на вечірку, побачення чи навіть модний івент.

Цікаво, що до цього тренду вже повернулись зірки. Кейт Мосс під час Тижня моди в Парижі продемонструвала ідеальний приклад: чорний тотал-лук, зручне пальто й лише одна деталь — леопардова сумка. Гейлі Бібер пішла іншим шляхом: джинси, светр оверсайз і та сама сумка — просто, затишно й дуже по-міському.

Гейлі Бібер. Фото з X: jbtrackermedia

Сьогодні леопардовий принт — це не про зухвалість, а про стиль з характером. І найзручніше почати саме з сумки — вона не зобов’язує, але точно додає впевненості.

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