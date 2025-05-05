Небанальная сумка из 90-х, которую носят все этой весной — всегда уместна

Сумки. Фото: Freepik

В моде есть вещи, которые якобы исчезают, но потом возвращаются снова. Так случилось с леопардовыми сумками. Когда-то они были почти у каждой модницы — в 90-х их носили с кроптопами и низкими джинсами, в нулевых с гламурными куртками и массивными ремнями. И вот они снова на волне популярности.

Об этом пишет Elle.

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Кто-то считает, что животные принты слишком смелые. Но на самом деле, если правильно подобрать вещь, она может не выглядеть вызывающе, а просто добавить характера. Леопардовая сумка как раз из таких. Она добавляет особый акцент образу, не выглядя слишком "в лоб". Это как маленький вызов в привычном гардеробе — игривый, но продуманный.

Легче всего стилизовать ее с базовыми вещами. Представьте: простые синие джинсы, белая рубашка или футболка, классический тренч или минималистичное платье в приглушенном тоне и тут появляется сумка с леопардовым узором. Такой аксессуар будто оживляет образ, добавляет динамики и настроения, но не выглядит лишним.

Леопардовая сумка в образе. Фото из Instagram

А вот для вечера другой подход. Если добавить к сумке платье-комбинацию из шелка или кружева, массивные серьги, красные губы и каблуки — получим стиль 90-х с ноткой гламура. В таком виде можно пойти на вечеринку, свидание или даже модный ивент.

Интересно, что к этому тренду уже вернулись звезды. Кейт Мосс во время Недели моды в Париже продемонстрировала идеальный пример: черный тотал-лук, удобное пальто и только одна деталь — леопардовая сумка. Хейли Бибер пошла другим путем: джинсы, свитер оверсайз и та же сумка — просто, уютно и очень по-городскому.

Хейли Бибер. Фото с X: jbtrackermedia

Сегодня леопардовый принт — это не про дерзость, а про стиль с характером. И удобнее всего начать именно с сумки — она не обязывает, но точно придает уверенности.

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