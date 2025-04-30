Сумки, які дивують текстурою й формою — літній тренд

Дівчина з сумкою. Фото: Freepik

Як тільки надворі теплішає, старі добрі шкіряні та замшеві сумки хочеться залишити вдома й узяти щось легше — наприклад, солом’яну. Цього сезону вони знову на піку популярності, й не просто як пляжний варіант. Така сумка давно вийшла за межі відпусток і тепер спокійно "ходить" по місту, у справах, на каву й навіть у офіс. Головне, щоб вона була містка.

Новини.LIVE розповість, як саме носити солом’яну сумку цього сезону, щоб мати сучасний, зручний і зовсім не банальний вигляд.

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Сумка, що вмістить усе

Якщо треба взяти з собою пів життя, то це саме вона. Велика, трохи безформна, але в цьому й фішка. Така сумка підійде, якщо ви носите із собою і ноутбук, і їжу з дому, і пляшку води, і навіть пару кросівок. Має стильний вигляд, служить як рюкзак — зручно і без пафосу.

Стильна сумка. Фото з Instagram

Сумка хобо

Це не просто сумка, а ціла архітектура з соломи. Вона тримає форму і додає образу ретро-шарму. Добре пасує до світлого жакета, широких штанів і мінімалістичних аксесуарів. Словом, якщо хочеться мати елегантний, але не нудний вигляд — це саме те.

Сумка хобо. Фото з Instagram

Маленька та мила, як з казки

Є дні, коли хочеться мінімум речей і максимум легкості. Маленька кругла або прямокутна солом’яна сумка нагадує кошик з ягідками, як у дитинстві. Ідеально поєднується з мініспідницею, балетками та легкою сорочкою. Простий образ, що викликає посмішку.

Кругла сумка. Фото з Instagram

Для пляжу, але не тільки

Форма, яку зробили популярною великі модні будинки, давно перестала бути лише пляжною. Такий кошик — це вже не про рушник і сонцезахисний крем, а скоріше про легкий настрій. Надягаєте футболку, тренувальні штани, шльопанці і маєте суперсучасний лук. А ще така сумка дуже крутий вигляд має з легкою сукнею або навіть джинсами.

Пляжна сумка. Фото з Instagram

Солом’яна сумка — це не просто сезонний тренд. Це про легкість, простоту й трохи безтурботності. І саме це нам усім так хочеться, коли надворі тепло.

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