Сумки, которые удивляют текстурой и формой — летний тренд

Девушка с сумкой. Фото: Freepik

Как только на улице теплеет, старые добрые кожаные и замшевые сумки хочется оставить дома и взять что-то полегче — например, соломенную. В этом сезоне они снова на пике популярности, и не просто как пляжный вариант. Такая сумка давно вышла за пределы отпусков и теперь спокойно "ходит" по городу, по делам, на кофе и даже в офис. Главное, чтобы она была вместительной.

Новини.LIVE расскажет, как именно носить соломенную сумку в этом сезоне, чтобы выглядеть современно, удобно и совсем не банально.

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Сумка, которая вместит все

Если надо взять с собой полжизни, то это именно она. Большая, немного бесформенная, но в этом и фишка. Такая сумка подойдет, если вы носите с собой и ноутбук, и еду из дома, и бутылку воды, и даже пару кроссовок. Выглядит стильно, служит как рюкзак — удобно и без пафоса.

Стильная сумка. Фото из Instagram

Сумка хобо

Это не просто сумка, а целая архитектура из соломы. Она держит форму и добавляет образу ретро-шарма. Хорошо подходит к светлому жакету, широким брюкам и минималистичным аксессуарам. Словом, если хочется выглядеть элегантно, но не скучно — это именно то.

Сумка хобо. Фото из Instagram

Маленькая и милая, как из сказки

Есть дни, когда хочется минимум вещей и максимум легкости. Маленькая круглая или прямоугольная соломенная сумка напоминает корзинку с ягодками, как в детстве. Идеально сочетается с мини-юбкой, балетками и легкой рубашкой. Простой образ, вызывающий улыбку.

Круглая сумка. Фото из Instagram

Для пляжа, но не только

Форма, которую сделали популярной большие модные дома, давно перестала быть только пляжной. Такая корзина — это уже не про полотенце и солнцезащитный крем, а скорее про легкое настроение. Надеваете футболку, тренировочные штаны, шлепанцы и имеете суперсовременный лук. А еще такая сумка очень круто смотрится с легким платьем или даже джинсами.

Пляжная сумка. Фото из Instagram

Соломенная сумка — это не просто сезонный тренд. Это про легкость, простоту и немного беззаботности. И именно это нам всем так хочется, когда на улице тепло.

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