Самое популярное украшение на сумку — Лабубу в моде

Самое милое украшение сезона — модницы выбирают Лабубу
Аксессуары в виде игрушек снова в моде, но этой весной и летом 2025 года они стали еще милее. И все благодаря одному персонажу — пушистому Лабубу. Маленький зверек с заячьими ушками и забавной улыбкой стремительно покоряет мир моды, появляясь на сумках не только инфлюенсеров, но и звезд — Рианны, Дуа Липы и Лисы из Blackpink.
Новини.LIVE расскажет об этом больше.
Эти игрушки буквально захватили мир моды
Лабубу не просто мягкая игрушка. Это герой из сказочной серии The Monsters, которую придумал художник из Гонконга по имени Касинг Лунг. Сначала он появился в детской книжке, а уже через несколько лет его "оживили" в виде игрушки. Сделала это компания Pop Mart. Сегодня Лабубу давно уже не только азиатский феномен: его носят в Париже, Нью-Йорке, Сеуле и, конечно, в TikTok.
Чем же он так запал в душу людям? Потому что его хочется обнимать. В нем что-то наивное, теплое, из детства. Лабубу сразу вызывает улыбку. Это своеобразная милая альтернатива сдержанным, лаконичным аксессуарам. Такой брелок как глоток воздуха среди трендов на тишину и минимализм. А еще его можно прицепить куда угодно. Хоть на модную соломенную корзину, хоть на черную классическую сумку. И везде он будет выглядеть уместно. Потому что главное здесь настроение. А настроение у Лабубу всегда хорошее.
Поэтому если хочется немного сказки в повседневном дне — это именно тот аксессуар. Без претензий, без лишних усилий, просто радость в виде пушистика.
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