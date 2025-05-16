Самое популярное украшение на сумку — Лабубу в моде

Платок на сумке. Фото: Freepik

Аксессуары в виде игрушек снова в моде, но этой весной и летом 2025 года они стали еще милее. И все благодаря одному персонажу — пушистому Лабубу. Маленький зверек с заячьими ушками и забавной улыбкой стремительно покоряет мир моды, появляясь на сумках не только инфлюенсеров, но и звезд — Рианны, Дуа Липы и Лисы из Blackpink.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Лабубу не просто мягкая игрушка. Это герой из сказочной серии The Monsters, которую придумал художник из Гонконга по имени Касинг Лунг. Сначала он появился в детской книжке, а уже через несколько лет его "оживили" в виде игрушки. Сделала это компания Pop Mart. Сегодня Лабубу давно уже не только азиатский феномен: его носят в Париже, Нью-Йорке, Сеуле и, конечно, в TikTok.

Игрушка на сумке. Фото из Instagram

Чем же он так запал в душу людям? Потому что его хочется обнимать. В нем что-то наивное, теплое, из детства. Лабубу сразу вызывает улыбку. Это своеобразная милая альтернатива сдержанным, лаконичным аксессуарам. Такой брелок как глоток воздуха среди трендов на тишину и минимализм. А еще его можно прицепить куда угодно. Хоть на модную соломенную корзину, хоть на черную классическую сумку. И везде он будет выглядеть уместно. Потому что главное здесь настроение. А настроение у Лабубу всегда хорошее.

Лабубу. Фото из Instagram

Поэтому если хочется немного сказки в повседневном дне — это именно тот аксессуар. Без претензий, без лишних усилий, просто радость в виде пушистика.

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