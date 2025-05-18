Трендові жіночі годинники 2025 — які моделі підійдуть усім

Жіночий годинник. Фото: Freepik

Годинник вже давно став не просто аксесуаром. Він може передати характер власниці та заявити про її погляди. В цьому сезоні популярними є різні моделі — від ультрасучасних смартгодинників до вічної класики. На піку моди залишаються екоматеріали та пастельні відтінки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи не найбільш популярними відтінками жіночих годинників наразі є м'ята, лаванда, ніжний персик. Ці кольори втілюють легкість й гармонію, до яких прагне сучасна жінка. Такі відтінки — це не тільки про стриманість, а й про елегантність та деталі. Однак любителькам заявити про себе не варто засмучуватись. Окрім пастельних кольорів, популярними в цьому сезоні є й годинники з насиченими акцентами.

Годинник з рожевим ремінцем. Фото з Instagram

Популярними також залишаються смартгодинники. Вони вирізняються зручністю та багатофункціональністю. Такі моделі мають велику перевагу — можливість змінювати ремінці та створювати нові образи з ними чи не щодня.

Жіночий смартгодинник. Фото з Instagram

Не втрачає популярності й вічна класика. Мінімалістичні моделі годинників досі залишаються на піку моди. Вони ідеально підійдуть тим, хто любить елегантність та стиль. Тонкі ремінці, стримані кольори та відсутність деталей — такі годинники не втрачають актуальності.

Жіночий годинник. Фото з Instagram

Справжнім проривом цього сезону стали годинники, виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Це не тільки про красу, а й про піклування. Корпуси з переробленого титану, а ремінці з пластику набирають мегапопулярність.

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