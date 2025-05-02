Прикраси, які в моді зараз — ідеальні на весну-літо

Браслет на руці. Фото: Freepik

Весна й літо 2025 — це вибух стилю, кольору і сміливості. Забудьте про непомітні прикраси на кожен день. Тепер кожен аксесуар має бути в центрі уваги.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Сережки, які неможливо не помітити

Асиметрія в моді. Забудьте про однакову пару сережок. На одне вухо величезна сережка, ніби її виліпили з глини чи розтопленого скла. Друга — тонша або зовсім відсутня.

У тренді ручна робота, недосконалість і цікаві матеріали: кольоровий акрил, прозоре скло, кований метал. Сережка має бути трохи схожа на абстрактну скульптуру.

Оригінальна сережка. Фото з Instagram

Кольє, мов з іншої галактики

Масивні ланцюги не новина, але цього року вони на піку популярності. Обирайте щось, що схоже на космічні деталі чи частини обладунків — з емальованими вставками, кульками, перлинами, незвичайним плетінням.

Дуже модно міксувати метали: жовте золото з сріблом, рожеве золото з латунню. Також зверніть уваги на підвіски у формі ключів, сердець, квітів, букв або старовинних монет.

Кольє з сердечками. Фото з Instagram

Перли ніби з сучасної казки

Перлини тепер мають неправильну форму: ніби їх витягли з моря кілька хвилин тому. У моді поєднання: перли + шкіра, перли + тканина, перли + велике кільце-ланцюг. Деякі бренди навіть вставляють їх у плетені сережки, або "пришивають" до тканини. Перли — це про мікс ніжності й дикості.

Перлини в тренді. Фото з Instagram

Браслети — багато, різні, водночас

На одній руці — п’ять браслетів, на іншій — ще три. Скляні, пластикові, з тонких ланцюжків і з товстих кілець. Важливо: не боятися змішувати.

Браслети на руці. Фото: Freepik

Один може бути прозорий, другий — з камінчиком, третій — з маленькою підвіскою у формі сердечка. Чим більш хаотично, тим крутіше. Стилісти радять надягати браслети навіть на рукава сорочок або поверх тонких светрів.

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