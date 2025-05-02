Украшения, которые в моде сейчас — идеальные на весну-лето

Браслет на руке. Фото: Freepik

Весна и лето 2025 — это взрыв стиля, цвета и смелости. Забудьте о неброских украшениях на каждый день. Теперь каждый аксессуар должен быть в центре внимания.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Серьги, которые невозможно не заметить

Асимметрия в моде. Забудьте об одинаковой паре сережек. На одно ухо огромная серьга, будто ее вылепили из глины или растопленного стекла. Вторая — более тонкая или вовсе отсутствует.

В тренде ручная работа, несовершенство и интересные материалы: цветной акрил, прозрачное стекло, кованый металл. Серьга должна быть немного похожа на абстрактную скульптуру.

Оригинальная серьга. Фото из Instagram

Колье словно из другой галактики

Массивные цепи не новость, но в этом году они на пике популярности. Выбирайте что-то, похожее на космические детали или части доспехов — с эмалированными вставками, шариками, жемчужинами, необычным плетением.

Очень модно миксовать металлы: желтое золото с серебром, розовое золото с латунью. Также обратите внимания на подвески в форме ключей, сердец, цветов, букв или старинных монет.

Колье с сердечками. Фото из Instagram

Жемчуг будто из современной сказки

Жемчужины теперь имеют неправильную форму: будто их вытащили из моря несколько минут назад. В моде сочетания: жемчуг + кожа, жемчуг + ткань, жемчуг + крупное кольцо-цепь. Некоторые бренды даже вставляют его в плетеные серьги, или "пришивают" к ткани. Жемчуг — это про микс нежности и дикости.

Жемчуг в тренде. Фото из Instagram

Браслеты — много, разные, одновременно

На одной руке — пять браслетов, на другой — еще три. Стеклянные, пластиковые, из тонких цепочек и из толстых колец. Важно: не бояться смешивать.

Браслеты на руке. Фото: Freepik

Один может быть прозрачный, второй — с камушком, третий — с маленькой подвеской в форме сердечка. Чем более хаотично, тем круче. Стилисты советуют надевать браслеты даже на рукава рубашек или поверх тонких свитеров.

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