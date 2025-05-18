Трендовые женские часы 2025 — какие модели подойдут всем

Женские часы. Фото: Freepik

Часы уже давно стали не просто аксессуаром. Они могут передать характер владелицы и заявить о ее взглядах. В этом сезоне популярны различные модели — от ультрасовременных смарт-часов до вечной классики. На пике моды остаются экоматериалы и пастельные оттенки.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Едва ли не самыми популярными оттенками женских часов сейчас являются мята, лаванда, нежный персик. Эти цвета воплощают легкость и гармонию, к которым стремится современная женщина. Такие оттенки — это не только о сдержанности, но и об элегантности и деталях. Однако любительницам заявить о себе не стоит расстраиваться. Кроме пастельных цветов, популярными в этом сезоне являются и часы с насыщенными акцентами.

Часы с розовым ремешком. Фото из Instagram

Популярными также остаются смарт-часы. Они отличаются удобством и многофункциональностью. Такие модели имеют большое преимущество — возможность менять ремешки и создавать новые образы с ними чуть ли не каждый день.

Женские смарт-часы. Фото из Instagram

Не теряет популярности и вечная классика. Минималистичные модели часов до сих пор остаются на пике моды. Они идеально подойдут тем, кто любит элегантность и стиль. Тонкие ремешки, сдержанные цвета и отсутствие деталей — такие часы не теряют актуальности.

Женские часы. Фото из Instagram

Настоящим прорывом этого сезона стали часы, изготовленные из экологически чистых материалов. Это не только о красоте, но и о заботе. Корпуса из переработанного титана, а ремешки из пластика набирают мегапопулярность.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас модно носить часы. Этот тренд стал популярным среди модниц.

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