Годинник як частина образу — тренди, які варто спробувати

Годинник на руці у жінки. Фото: Freepik

Є така мода — носити годинник не сам по собі, а поруч із браслетами, ще одним годинником чи навіть ланцюжком. Це і є стекінг. Тренд має цікавий вигляд, але викликає купу суперечок, особливо серед майстрів-годинникарів та класичних стилістів. Вони кажуть, що годинник не потребує доповнення іншими аксесуарами. Але покоління, яке звикло до самовираження, думає інакше.

Про це пише GQ.

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Чому стекінг стає все більш популярним

Наприклад, Тімоті Шаламе з’явився на фестивалі з двома маленькими Cartier Tank і ще браслетом Love. А Ріанна минулої осені поєднала діамантові браслети з годинником AP Royal Oak. Усе це — класичний стекінг. І таких образів стає дедалі більше.

Дехто плутає стекінг із носінням годинників на обох руках або з поняттям "стек" з хіп-хопу (там це гроші пачками). Але це зовсім інше. Тут ідеться про поєднання годинника з прикрасами прямо на одному зап’ясті.

Вдалий приклад стекінгу. Фото з Instagram

Чому це не усім подобається

По-перше, годинник — це часто дизайнерський витвір. Додавши поруч браслет, ви можете зіпсувати всю його візуальну "величність".

По-друге, браслети можуть подряпати корпус, особливо якщо годинник із делікатного металу.

По-третє, це не завжди зручно — багато прикрас на зап’ясті можуть чіплятись за рукави, одяг чи інші речі.

Та попри всі "але", стекінг живе і процвітає. Це не просто мода, а спосіб сказати світові щось про себе без слів. Тут немає чітких правил. Хтось любить міксувати різні метали, хтось — дотримується одного стилю. Хтось поєднує люксовий годинник із плетеним браслетом ручної роботи. І кожен має рацію, бо головне, щоб подобалося вам.

Годинник у поєднанні з браслетами. Фото з Instagram

Якщо сумніваєтесь, з чого почати, просто вдягніть годинник поруч із улюбленим тонким браслетом. А далі — слухайте себе. Це той випадок, коли смак важливіший за поради.

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