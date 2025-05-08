Часы как часть образа — тренды, которые стоит попробовать

Самый горячий аксессуарный тренд — как сейчас модно носить часы
Есть такая мода — носить часы не сами по себе, а рядом с браслетами, еще одними часами или даже цепочкой. Это и есть стекинг. Тренд выглядит интересно, но вызывает кучу споров, особенно среди мастеров-часовщиков и классических стилистов. Они говорят, что часы не нуждаются в дополнении другими аксессуарами. Но поколение, привыкшее к самовыражению, думает иначе.
Об этом пишет GQ.
Почему стекинг становится все более популярным
Например, Тимоти Шаламе появился на фестивале с двумя маленькими Cartier Tank и еще браслетом Love. А Рианна прошлой осенью сочетала бриллиантовые браслеты с часами AP Royal Oak. Все это — классический стекинг. И таких образов становится все больше и больше.
Некоторые путают стекинг с ношением часов на обеих руках или с понятием "стек" из хип-хопа (там это деньги пачками). Но это совсем другое. Здесь речь идет о сочетании часов с украшениями прямо на одном запястье.
Почему это не всем нравится
- Во-первых, часы — это часто дизайнерское произведение. Добавив рядом браслет, вы можете испортить всю их визуальную "величественность".
- Во-вторых, браслеты могут поцарапать корпус, особенно если часы из деликатного металла.
- В-третьих, это не всегда удобно — многие украшения на запястье могут цепляться за рукава, одежду или другие вещи.
Но несмотря на все "но", стекинг живет и процветает. Это не просто мода, а способ сказать миру что-то о себе без слов. Здесь нет четких правил. Кто-то любит миксовать разные металлы, кто-то — придерживается одного стиля. Кто-то сочетает люксовые часы с плетеным браслетом ручной работы. И каждый прав, потому что главное, чтобы нравилось вам.
Если сомневаетесь, с чего начать, просто наденьте часы рядом с любимым тонким браслетом. А дальше — слушайте себя. Это тот случай, когда вкус важнее советов.
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