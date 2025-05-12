Стильна прикраса на літо з 90-х — тренд, який знову в центрі уваги

Браслет на нозі. Фото: Freepik

Анклет — так насправді називається прикраса, яку дівчата носять на щиколотці. Легкий, витончений, він здатен зробити образ більш жіночним, трохи грайливим і дуже стильним. У нього немає жорстких правил щодо поєднання — все залежить від образу та настрою. Але, як і будь-який аксесуар, браслет на нозі має свою історію, значення в різних культурах і, звісно ж, певні нюанси у носінні.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Коли анклети вперше стали частиною образу

Ще задовго до того, як анклети стали частиною модного гардероба, їх носили жінки у Месопотамії, Єгипті та Персії. У багатих були прикраси з дорогоцінностей, у простих людей — з дерева, кістки чи каменю. А в Індії анклет був не просто прикрасою, а символом статусу: дівчата до шлюбу носили вільні моделі, а після — обручі з ланцюжками до пальців ніг. У деяких регіонах навіть існували правила, яка нога "означає" що — наприклад, права могла вказувати на відкритість до знайомств, а ліва — що жінка вже заміжня.

Браслет на нозі в різних образах. Фото з Instagram

У 90-х роках браслет на ногу увірвався в моду разом з епохою свободи, деніму, хіпі-атмосфери і міксу культур. І хоча на Заході цей аксесуар носили для краси, в інших частинах світу він міг розповісти про жінку набагато більше: кількість партнерів (в Африці), рівень виховання (в Азії), талант до мистецтв (у Японії).

Сьогодні ж повна свобода. Немає значення, на яку ногу ви одягнете анклет, бо це більше про стиль, а не про сенс. Але, якщо хочеться слідувати культурним відтінкам, то можна пам’ятати: ліва — символ вірності у шлюбі, права — знак легкості та відкритості.

До яких образів пасує ця прикраса

Офіс . Вибирайте тонкий, простий ланцюжок без зайвих деталей. Ідеально — срібло чи позолота без камінців.

. Вибирайте тонкий, простий ланцюжок без зайвих деталей. Ідеально — срібло чи позолота без камінців. Пляж . Тут простір для фантазії: морська тематика, бісер, мушлі.

. Тут простір для фантазії: морська тематика, бісер, мушлі. Урочистості . Браслет з камінням чудово доповнить вечірнє вбрання.

. Браслет з камінням чудово доповнить вечірнє вбрання. Стиль бохо чи етно . Багатошарові браслети, мереживо, підвіски — все це доречно до льону, мідіспідниць і сандалій.

. Багатошарові браслети, мереживо, підвіски — все це доречно до льону, мідіспідниць і сандалій. До кросівок . Якщо подобається sport-chic, то лаконічна прикраса без вставок чудово пасує.

. Якщо подобається sport-chic, то лаконічна прикраса без вставок чудово пасує. З джинсами. Тут підійдуть шкіряні, тканинні або мереживні моделі.

Ніжний акцент в образі. Фото з Instagram

Як бачимо, анклет можна вписати у будь-який стиль — головне робити це доречно і щоб вам подобалося. Не існує заборон на метал, довжину чи вагу. Пам’ятайте, що краса — це не правила, а відчуття себе у гармонії з власним образом.

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