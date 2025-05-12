Стильна прикраса на літо з 90-х — тренд, який знову в центрі уваги

Найжіночніший аксесуар літа 2025 — як правильно носити анклет
Анклет — так насправді називається прикраса, яку дівчата носять на щиколотці. Легкий, витончений, він здатен зробити образ більш жіночним, трохи грайливим і дуже стильним. У нього немає жорстких правил щодо поєднання — все залежить від образу та настрою. Але, як і будь-який аксесуар, браслет на нозі має свою історію, значення в різних культурах і, звісно ж, певні нюанси у носінні.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Коли анклети вперше стали частиною образу
Ще задовго до того, як анклети стали частиною модного гардероба, їх носили жінки у Месопотамії, Єгипті та Персії. У багатих були прикраси з дорогоцінностей, у простих людей — з дерева, кістки чи каменю. А в Індії анклет був не просто прикрасою, а символом статусу: дівчата до шлюбу носили вільні моделі, а після — обручі з ланцюжками до пальців ніг. У деяких регіонах навіть існували правила, яка нога "означає" що — наприклад, права могла вказувати на відкритість до знайомств, а ліва — що жінка вже заміжня.
У 90-х роках браслет на ногу увірвався в моду разом з епохою свободи, деніму, хіпі-атмосфери і міксу культур. І хоча на Заході цей аксесуар носили для краси, в інших частинах світу він міг розповісти про жінку набагато більше: кількість партнерів (в Африці), рівень виховання (в Азії), талант до мистецтв (у Японії).
Сьогодні ж повна свобода. Немає значення, на яку ногу ви одягнете анклет, бо це більше про стиль, а не про сенс. Але, якщо хочеться слідувати культурним відтінкам, то можна пам’ятати: ліва — символ вірності у шлюбі, права — знак легкості та відкритості.
До яких образів пасує ця прикраса
- Офіс. Вибирайте тонкий, простий ланцюжок без зайвих деталей. Ідеально — срібло чи позолота без камінців.
- Пляж. Тут простір для фантазії: морська тематика, бісер, мушлі.
- Урочистості. Браслет з камінням чудово доповнить вечірнє вбрання.
- Стиль бохо чи етно. Багатошарові браслети, мереживо, підвіски — все це доречно до льону, мідіспідниць і сандалій.
- До кросівок. Якщо подобається sport-chic, то лаконічна прикраса без вставок чудово пасує.
- З джинсами. Тут підійдуть шкіряні, тканинні або мереживні моделі.
Як бачимо, анклет можна вписати у будь-який стиль — головне робити це доречно і щоб вам подобалося. Не існує заборон на метал, довжину чи вагу. Пам’ятайте, що краса — це не правила, а відчуття себе у гармонії з власним образом.
Раніше ми писали про те, як по-новому модниці зараз носять годинники на руці.
Також ми повідомляли про головну прикрасу 2025 року, яка доречна в будь-який сезон.
Читайте Новини.LIVE!