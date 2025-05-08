Найдорожчі прикраси Met Gala 2025, що вразили всіх — увага на деталі

Гарні прикраси. Фото: Freepik

Met Gala — це не просто вечірка з червоною доріжкою. Це подія, де мода перетворюється на мистецтво. Цього року ювелірні шедеври не просто блищали — вони розповідали історії, не гірші за кіно чи театр.

Про це пише Vogue.

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Одна з головних тем вечора — вшанування Black dandy культури, тобто елегантного, зухвалого стилю, який став символом свободи й самовираження. Гості приходили не просто у вишуканому, а у продуманому до дрібниць образі. І дуже часто саме прикраси робили образи по-справжньому сильними.

Наприклад, Теяна Тейлор вийшла у складному образі, де вздовж спини йшла серпоподібна прикраса, а на шиї масивний бароковий чокер. Усе це виглядало як справжній артефакт з музейної колекції, але ожило на її тілі. А от Енн Гетевей блиснула сапфіровим кольє від Bulgari, яке складно було не помітити — воно буквально притягувало погляди. Не менш вражаючою була Іша Амбані — з масивним діамантовим кольє вагою понад 80 каратів, яке ніби перенеслося у 2025-й просто з палацу індійських магарадж.

Енн Гетевей в Bulgari. Фото: Vogue

Та найбільше захоплення викликала поява дизайнерок бренду L’Enchanteur. Вони прийшли в ювелірних ланцюгах, які не просто прикрашали, а розповідали про родину, культуру, віру. І це вже не про блиск — це про сенс.

Чоловіки цього року теж не пасли задніх. Усі стильні — з брошками на лацканах, а Льюїс Гамільтон ще й прикрасив капелюха гранатовими деталями, зробленими спеціально для нього. Це був дуже особистий вибір: гранат його камінь народження.

Льюїс Гамільтон в SNOW Diamonds. Фото: Vogue

І ось родзинка — на події вперше засвітився український ювелірний бренд. Акторка Майхала Герролд одягла прикраси від SOLO for Diamonds. Її сережки з вирощеними діамантами мали елегантний і влучний вигляд, підкреслюючи і стиль, і глибину теми вечора.

Майхала Герролд в прикрасах SOLO for Diamonds. Фото: Vogue

Цього року Met Gala показав: прикраси — це не про статус. Це про ідею, про душу, про те, хто ви є. І коли такі речі говорять за вас — це справжня магія.

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