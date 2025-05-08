Самые дорогие украшения Met Gala 2025, что поразили всех

Красивые украшения. Фото: Freepik

Met Gala — это не просто вечеринка с красной дорожкой. Это событие, где мода превращается в искусство. В этом году ювелирные шедевры не просто блистали — они рассказывали истории не хуже кино или театра.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Украшения, которые привлекли особое внимание на Met Gala

Одна из главных тем вечера — чествование Black dandy культуры, то есть элегантного, дерзкого стиля, который стал символом свободы и самовыражения. Гости приходили не просто в изысканном, а в продуманном до мелочей образе. И очень часто именно украшения делали образы по-настоящему сильными.

Например, Теяна Тейлор вышла в сложном образе, где вдоль спины шло серповидное украшение, а на шее массивный барочный чокер. Все это выглядело как настоящий артефакт из музейной коллекции, но ожило на ее теле. А вот Энн Хэтэуэй сверкнула сапфировым колье от Bulgari, которое сложно было не заметить — оно буквально притягивало взгляды. Не менее впечатляющей была Иша Амбани — с массивным бриллиантовым колье весом более 80 карат, которое будто перенеслось в 2025-й прямо из дворца индийских магарадж.

Энн Хэтэуэй в Bulgari. Фото: Vogue

Но наибольший восторг вызвало появление дизайнеров бренда L'Enchanteur. Они пришли в ювелирных цепях, которые не просто украшали, а рассказывали о семье, культуре, вере. И это уже не про блеск — это про смысл.

Мужчины в этом году тоже не отставали. Все стильные — с брошками на лацканах, а Льюис Гамильтон еще и украсил шляпу гранатовыми деталями, сделанными специально для него. Это был очень личный выбор: гранат его камень рождения.

Льюис Гамильтон в SNOW Diamonds. Фото: Vogue

И вот изюминка — на событии впервые засветился украинский ювелирный бренд. Актриса Майхала Хэрролд надела украшения от SOLO for Diamonds. Ее серьги с выращенными бриллиантами выглядели элегантно и метко, подчеркивая и стиль, и глубину темы вечера.

Майхала Хэрролд в украшениях SOLO for Diamonds. Фото: Vogue

В этом году Met Gala показал: украшения — это не про статус. Это об идее, о душе, о том, кто вы есть. И когда такие вещи говорят за вас — это настоящая магия.

Ранее мы писали о том, как модно носить часы в 2025 году.

Также мы сообщали о других интересных ювелирных трендах, которые достойны внимания в этом сезоне.