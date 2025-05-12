Стильное украшение на лето из 90-х — тренд, который снова в центре внимания

Браслет на ноге. Фото: Freepik

Анклет — так на самом деле называется украшение, которое девушки носят на щиколотке. Легкий, изящный, он способен сделать образ более женственным, немного игривым и очень стильным. У него нет жестких правил по сочетанию — все зависит от образа и настроения. Но, как и любой аксессуар, браслет на ноге имеет свою историю, значение в разных культурах и, конечно же, определенные нюансы в ношении.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Когда анклеты впервые стали частью образа

Еще задолго до того, как анклеты стали частью модного гардероба, их носили женщины в Месопотамии, Египте и Персии. У богатых были украшения из драгоценностей, у простых людей — из дерева, кости или камня. А в Индии анклет был не просто украшением, а символом статуса: девушки до брака носили свободные модели, а после — обручи с цепочками до пальцев ног. В некоторых регионах даже существовали правила, какая нога "означает" что — например, правая могла указывать на открытость к знакомствам, а левая — что женщина уже замужем.

Браслет на ноге в разных образах. Фото из Instagram

В 90-х годах браслет на ногу ворвался в моду вместе с эпохой свободы, денима, хиппи-атмосферы и микса культур. И хотя на Западе этот аксессуар носили для красоты, в других частях света он мог рассказать о женщине гораздо больше: количество партнеров (в Африке), уровень воспитания (в Азии), талант к искусствам (в Японии).

Сегодня же полная свобода. Не имеет значения, на какую ногу вы наденете анклет, потому что это больше о стиле, а не о смысле. Но, если хочется следовать культурным оттенкам, то можно помнить: левая — символ верности в браке, правая — знак легкости и открытости.

К каким образам подходит это украшение

Офис . Выбирайте тонкую, простую цепочку без лишних деталей. Идеально — серебро или позолота без камней.

. Выбирайте тонкую, простую цепочку без лишних деталей. Идеально — серебро или позолота без камней. Пляж . Здесь простор для фантазии: морская тематика, бисер, ракушки.

. Здесь простор для фантазии: морская тематика, бисер, ракушки. Торжества . Браслет с камнями прекрасно дополнит вечерний наряд.

. Браслет с камнями прекрасно дополнит вечерний наряд. Стиль бохо или этно . Многослойные браслеты, кружево, подвески — все это уместно ко льну, миди-юбкам и сандалиям.

. Многослойные браслеты, кружево, подвески — все это уместно ко льну, миди-юбкам и сандалиям. К кроссовкам . Если нравится sport-chic, то лаконичное украшение без вставок отлично подходит.

. Если нравится sport-chic, то лаконичное украшение без вставок отлично подходит. С джинсами. Здесь подойдут кожаные, тканевые или кружевные модели.

Нежный акцент в образе. Фото из Instagram

Как видим, анклет можно вписать в любой стиль — главное делать это уместно и чтобы вам нравилось. Не существует запретов на металл, длину или вес. Помните, что красота — это не правила, а ощущение себя в гармонии с собственным образом.

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