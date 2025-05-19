Трендові аксесуари літа 2025 року, за версією Андре Тана, носитимуть усі

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Літо вже зовсім близько, а разом з ним і бажання оновити не лише гардероб, а й деталі, які формують цілісний образ. Відомий український дизайнер Андре Тан підкреслює: саме аксесуари можуть зробити образ незабутнім і надати йому індивідуальності.

Про це він розповів у своєму Instagram.

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У новому сезоні прикраси перестають бути другорядним елементом. Вони виходять на перший план, стаючи яскравим акцентом, який одразу привертає увагу.

Головні літні тренди у світі аксесуарів, на які варто звернути увагу

Браслети на передпліччя

Цього літа браслети "переїжджають" вище — тепер їх носять не на зап’ясті, а на руці вище ліктя. Така прикраса чудово доповнює топи без рукавів і додає елегантності навіть найпростішому вбранню.

Браслети. Фото з Instagram

Масивні чокери

Тоненькі чокери залишаються у минулому. У моді сміливі варіанти: широкі, металеві або шкіряні. Такі прикраси вже не просто деталь — вони стають головною "родзинкою" всього образу.

Чокери. Фото з Instagram

Морський стиль

Літо — найкращий час для легких і грайливих рішень. Прикраси у морському стилі, з мушлями або перлинами, мають особливий та доречний вигляд. Вони додають свіжості, легкості та трохи настрою відпустки.

Прикраси у морському стилі. Фото з Instagram

Перлини в новому форматі

У 2025 році перлини змінюють форму й настрій. У тренді великі намиста, незвичні поєднання, асиметрія та багатошаровість. Це вже не стримана класика, а спосіб заявити про себе.

Великі намиста. Фото з Instagram

Об’ємні браслети

Ще один безумовний хіт літа — великі металеві браслети. Їх можна носити як окремо, так і поєднувати між собою. Ці прикраси чудово виглядають як на голій шкірі, так і поверх одягу — наприклад, на водолазках або боді.

Масивні браслети. Фото з Instagram

Як наголошує Андре Тан, не варто боятися експериментів. Аксесуари — це можливість виразити себе, підкреслити настрій і розповісти власну історію через стиль.

Раніше ми писали про те, які помилки в образах часто допускають жінки, за версією Андре Тана.

Також ми повідомляли, що Андре Тан назвав трендові відтінки в одязі цього літа.