Модні кольори в одязі літа 2025 — стильні поради від Андре Тана

Андре Тан назвав відтінки, які всі носитимуть влітку
Літо вже на порозі, а з ним і бажання освіжити гардероб. Цього року мода кричить кольорами: яскравими, м’якими, смачними, як десерти у відпустці. Андре Тан виокремив наймодніші відтінки літа 2025 і потрібно зазначити, що кожен з них має свій настрій.
Мова про це зайшла в новому пості дизайнера в Instagram.
Трендові кольори в одязі цього літа
Butter Yellow
Це не просто жовтий. Це — колір теплого масла на свіжому тості, променів сонця на шкірі. Він одразу створює настрій. Найкраще підходить засмаглому тілу: топи, сукні, навіть звичайні кросівки в цьому відтінку додають образу свіжості. Тому однозначно варто спробувати масляно-жовтий.
Powder Pink
Цей рожевий не про дівчаток. Це про жінок, які знають, чого хочуть. Він м’який, але з характером. Уявіть костюм або блузу з шовку в такому кольорі — це вже не романтика, це впевненість із натяком на ніжність. Працює і в офісі, і на побаченні.
Pistachio
Найінстаграмніший відтінок літа. Якщо одяг pistachio здається вам складним — ні, це просто стиль, який не треба пояснювати. Сорочка або блейзер такого кольору і ви вже в тренді. Ідеально поєднується з білим, бежевим або глибоким шоколадом.
Baby Blue
М'який, ніжний і освіжаючий, як ковток води у спеку. Якщо не хочете одягати біле — беріть Baby Blue. Він пасує до будь-чого: легкі сукні, джинси, лляні костюми. У цьому кольорі навіть простий образ має дорогий вигляд, але без зусиль.
Mocha Mousse
Теплий, глибокий, трохи кавовий. Цей відтінок — як класика, яку завжди можна дістати з шафи і знати, що будете мати бездоганний вигляд.
Підходить до льону, шкіри, суконь з вирізами. Ідеальний для тих, хто хоче мати вишуканий, але не перевантажений вигляд.
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