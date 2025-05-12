Модные цвета в одежде лета 2025 — стильные советы от Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Лето уже на пороге, а с ним и желание освежить гардероб. В этом году мода кричит цветами: яркими, мягкими, вкусными, как десерты в отпуске. Андре Тан выделил самые модные оттенки лета 2025 и нужно отметить, что каждый из них имеет свое настроение.

Речь об этом зашла в новом посте дизайнера в Instagram.

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Трендовые цвета в одежде этим летом

Butter Yellow

Это не просто желтый. Это — цвет теплого масла на свежем тосте, лучей солнца на коже. Он сразу создает настроение. Лучше всего подходит загорелому телу: топы, платья, даже обычные кроссовки в этом оттенке добавляют образу свежести. Поэтому однозначно стоит попробовать масляно-желтый.

Butter Yellow. Фото из Instagram

Powder Pink

Этот розовый не про девочек. Это о женщинах, которые знают, чего хотят. Он мягкий, но с характером. Представьте костюм или блузу из шелка в таком цвете — это уже не романтика, это уверенность с намеком на нежность. Работает и в офисе, и на свидании.

Powder Pink. Фото из Instagram

Pistachio

Самый инстаграмный оттенок лета. Если одежда pistachio кажется вам сложной — нет, это просто стиль, который не надо объяснять. Рубашка или блейзер такого цвета и вы уже в тренде. Идеально сочетается с белым, бежевым или глубоким шоколадом.

Pistachio. Фото из Instagram

Baby Blue

Мягкий, нежный и освежающий, как глоток воды в жару. Если не хотите надевать белое — берите Baby Blue. Он подходит к чему угодно: легкие платья, джинсы, льняные костюмы. В этом цвете даже простой образ выглядит дорого, но без усилий.

Baby Blue. Фото из Instagram

Mocha Mousse

Теплый, глубокий, немного кофейный. Этот оттенок — как классика, которую всегда можно достать из шкафа и знать, что будете выглядеть безупречно.

Mocha Mousse. Фото из Instagram

Подходит ко льну, коже, платьям с вырезами. Идеален для тех, кто хочет выглядеть изысканно, но не перегружено.

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